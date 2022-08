Del aperturismo a la invasión de Ucrania: el anuncio de Gorbachov para Pizza Hut se convierte en un símbolo de la deriva rusa

Mijail Gorbachov, que murió este martes tras una larga enfermedad, fue mundialmente conocido como el último líder de la Unión Soviética que sacó a Rusia del régimen comunista tras 74 años a través de la perestroika, una reforma integral que modernizó y reestructuró la economía. Las medidas del político abrieron las puertas a los sistemas capitalistas, con ellos sus marcas, y, por consiguiente su publicidad, en la que hasta llegó a protagonizar un anuncio de la cadena de comida rápida Pizza Hut entre 1997 y 1998.

La principal razón de su participación en la cuña publicitaria, realizada por la agencia neoyorquina BBDO, fue la compensación pecuniaria de un millón de dólares, que el político y abogado utilizó para financiar su Fundación Internacional para Estudios Socioeconómicos y Políticos que en aquellos momentos vivía una situación económica delicada tras la hiperinflación rusa y haber perdido las elecciones presidenciales en 1996, según explica la agencia AFP.

En el anuncio se ve a Gorbachov, junto a su nieta Anastasia Virganskaya caminando por la Plaza Roja de Moscú, antes de entrar al un establecimiento de Pizza Hut, en el que una familia disfruta de sus productos. A la entrada del dirigente ruso, todos lo miran y se preguntan si se trata de él hasta confirmarlo. Es entonces cuando el más joven y el más mayor discuten sobre las actuaciones del político durante su gobierno entre 1985 y 1991. "Por él tenemos confusión económica", proclama el primero, "por el tenemos una oportunidad", le contesta el joven, los cruces continúan: "Por él tenemos inestabilidad política", "por él tenemos libertad", "completo caos", "esperanza".

Hasta que la mujer con la que se encuentran dice: "Por él tenemos muchas cosas, como Pizza Hut". Todos lo aceptan, sonríen, se levantan y brindan -con pizza, por supuesto- por Gorbachov.

No obstante, según apunta la reconstrucción de 'Foreign Policy', el último dirigente de la URSS estableció un par de condiciones antes de aceptar la campaña. En primer lugar, tendría que aprobar previamente el guion, y en segundo, él no aparecería comiendo piza. "Como ex líder de Estado, simplemente no lo haré", dijo.

Otros anuncios de Gorbachov

Pero esta no fue la única vez que el dirigente ruso participó en un anuncio. Años después, en 2007 colaboró con la marca de lujo Louis Vuitton. En la cuña se le ve mirando al Muro de Berlín desde un automóvil, con un bolso de la marca a su lado y el eslogan: "Un viaje nos pone cara a cara con nosotros mismos".