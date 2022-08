Susana Gaspar: "Intentamos devolver la voz a los afiliados para decidir qué queremos que sea Cs"

¿Por qué han escogido este momento para pedir una asamblea con la plataforma 'Somos Ciudadanos' y hacer público su malestar?

Queda poco tiempo. Se habla de un proceso de refundación del partido que debería terminar a finales de diciembre para convocar una asamblea en enero o febrero pero, por estatutos, no daría tiempo pues debe haber un margen de cuatro meses respecto a la convocatoria de una cita electoral.

¿Adelantarla no es precipitado?

La anterior se organizó en tres meses y en una situación sanitaria compleja. Y salimos reforzados.

¿Se plantean los firmantes del manifiesto dejar sus cargos o agotarán el mandato?

Creemos, apostamos, defendemos y apoyamos el proyecto de Ciudadanos, sus valores y sus ideas. Lo que estamos haciendo es esperar que se convoque una asamblea general extraordinaria y que se devuelva la voz a los afiliados desde la más absoluta lealtad al proyecto actual de Cs.

¿Qué diferencias encuentra entre la cúpula de Cs en la anterior legislatura y la actual?

Voy a decir lo que siento. Hay personas de la actual cúpula que han hecho la diferencia entre los que son y los que están en Cs. Yo considero que soy de Cs desde el principio, me acerqué en un momento en el que apenas era conocido fuera de Cataluña y no sabíamos si íbamos a tener gente que nos siguiera. Tuve claro que me tenía que levantar del sofá y dar un paso adelante para intentar dejarles un futuro mejor a mis hijos. Eso es lo que quiero seguir haciendo: intentar devolver la voz a los afiliados para que entre todos podamos decidir qué queremos que sea Cs.

Denuncian en el manifiesto los errores y la falta de autocrítica de la cúpula directiva.

Eso es evidente.

¿Por eso pierden el apoyo del electorado?

Es evidente que la dirección del partido se ha instalado en una huida hacia adelante y eso hace que haya una mayor pérdida de apoyo electoral y una fuga constante de cargos. La reducción del número de afiliados es significativa.

¿Hay división en el grupo parlamentario de las Cortes?

Somos adultos y responsables de nuestras decisiones. Yo voy a seguir trabajando para defender el programa con el que nos presentamos en 2019, los postulados, valores e ideas de Cs, y para tratar de hacer el mejor trabajo posible.

¿Ha hablado ya con Daniel Pérez?

No. Hablé la semana pasada, cuando nos encontramos por los pasillos de las Cortes.

¿Le ha llamado algún diputado?

Carlos Orta, que también apoya el manifiesto, y otros compañeros para preguntarme cómo estoy.

¿Y cómo está?

Preocupada por la situación en la que está Cs, por la deriva, por que nos hemos metido en un proceso de refundación que no se ha consultado a los afiliados a través de los cauces fijados en los estatutos.

Con 800 afiliados en Aragón, ¿se escogerá por primarias al cabeza de lista a las Cortes?

Para las autonómicas, sí. Se debe ir a primarias con independencia de los afiliados que haya.

¿Estaría dispuesta a ir a primarias si la situación no cambia?

En estos momentos, mi único objetivo es trabajar en equipo con el resto de los afiliados y tratar de conseguir que Cs vuelva a ser lo que fuimos, el proyecto que ilusionó a muchos aragoneses y por el que di un paso adelante.

Carmen Herrarte ha dejado sus cargos en Cs. ¿Le preocupa que los ediles de Cs se vayan al PP?

Confío en que mis compañeros de Zaragoza y Teruel se sumen al manifiesto, lo firmen y que trabajemos de manera leal.

La vicealcaldesa Sara Fernández ya ha firmado.

Correcto. La relación que tengo con Sara es excelente y la considero una amiga.

¿A qué achaca el cambio de rumbo de Cs, a Inés Arrimadas o la gente que la rodea?

Eso se lo tendrá que preguntar a ella. El partido e Inés como líder están alejados de la calle.

¿Se ha sido en Aragón complaciente con el cuatripartito que gobierna al hacer oposición?

En Sanidad hemos sido críticos cuando hemos tenido que serlo. En alguna situación hemos echado en falta un poco más de crítica.

¿Se lo han dicho a Pérez Calvo?

Sí. En varias ocasiones.

¿Cuáles van a ser sus próximos pasos?

Se ha hecho llegar el manifiesto a los afiliados y estamos recabando firmas. Solicitaremos la cifra de afiliados al corriente de pagos para reunir el tercio que se exige para poder pedir la asamblea.