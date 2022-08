Las recortadoras de toros de Aragón: "Al animal le da igual que seas hombre o mujer"

Amanda Monferrer recibió una dura cogida hace menos de dos semanas en la plaza de toros de Maella. Traumatismo craneoencefálico y fractura de radio. Debía haber estado un mes parada, pero no había pasado ni una semana y ya se había quitado la escayola de la mano para poder saltar de nuevo al ruedo en Alhama de Aragón. El detalle habla del carácter de esta recortadora aragonesa de vacas, novillos y toros. Turolense de Formiche Alto, de 24 años, lleva seis veranos jugándose el tipo en decenas de festejos taurinos, tanto dentro como -sobre todo- fuera de Aragón.

Hasta hace poco era la única aragonesa que lo hacía de forma más o menos oficial, en concursos y exhibiciones. Ahora le acompaña la turiasonense Lidia Villalba, de 19 años, con quien coincidió precisamente en Alhama de Aragón. En un mundo eminentemente masculino, su presencia no pasa desapercibida allí donde van. Aunque de forma puntual han tenido que escuchar algún comentario machista, en general se sienten queridas, arropadas y respetadas tanto por la grada como por sus compañeros.

Ambas mamaron la afición en casa. Monferrer viene de una familia muy taurina, ya que su padre le llevaba a todos los festejos de la zona, su hermano Bruno también es recortador y sus tíos tienen la ganadería de toros bravos Hermanos Monferrer. “Esto me ha tocado por castigo”, bromea Amanda, quien -ya en serio- señala que ellos son un gran apoyo en su carrera.

De manera oficial, Monferrer debutó en la feria de la Magdalena de Castellón en marzo de 2016. Ha recortado en decenas de pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid, Guadalajara, Toledo, Valladolid y Valencia, pero también en Portugal, en Francia… y en Zaragoza. Esa primera vez en la Misericordia fue en 2018, pero le dejó un sabor agridulce: “Fue increíble debutar allí, pero el animal no nos permitió disfrutar demasiado”. Por eso, este año volverá al coso zaragozano con el objetivo de quitarse esa espinita que aún lleva clavada.

Amanda Monforte aguanta de rodillas para hacer un quiebro a un toro. Gallarda Fotografía

Un verano normal puede actuar en 30 o 40 festejos. La acogida “normalmente es muy buena” en todos ellos, señala. Amanda se siente “aplaudida y reconocida”, incluso “por encima de los hombres”. Lamentablemente, también ha tenido que oír comentarios machistas, como el manido ‘seguro que coge a la chica’. Con los compañeros recortadores, el trato es “de diez”. “Cuando sale alguien al ruedo siempre están todos pendientes, pero cuando sale una mujer están excepcionalmente pendientes; nos cuidan hasta demasiado, quizá por ese instinto del hombre de proteger a la mujer”, apunta.

Cuando no hay distinciones es en el momento de enfrentarse a la vaca o al toro. “Ahí no hay ningún matiz. Al animal le da igual que seas hombre o mujer, te va a embestir igual”, advierte. El riesgo de ese momento, para ella, no se puede comparar con nada. “El mundo del toro no tiene nada que ver con ninguna otra cosa que haya hecho por la emoción, pero también por sus valores de disciplina, entrega, lealtad, moralidad y compañerismo”, afirma esta sanitaria que también miró de frente al peligro cuando estalló la epidemia de covid.

"Cuando ya estás delante ya no hay miedo, solo estás tú y el animal, de poder a poder"

Cuando va a plantarse delante del toro, el miedo ella lo siente “antes”, cuando llega a la plaza, ve al animal, empieza a entrar la gente… “Pero cuando ya estás delante no hay miedo, solo estás tú y el animal, de poder a poder”, relata con sentimiento.

Lidia Villalba debuta ante un toro

Hace un par de años, Amanda Monferrer comenzó a cruzarse en las plazas con Lidia Villalba, una chica de Tarazona. Ahora son -al menos que ellas sepan- las únicas aragonesas que recorren las plazas formalmente como recortadoras en concursos y exhibiciones. Hace dos semanas, la joven turiasonense, de solo 19 años, hizo su primer recorte a un toro en la localidad navarra de Cortes. “No fue el mejor que he hecho, pero sí fue especial”, señala.

Lidia Villalba se planta ante una vaca. Heraldo

A Villalba la pasión por la tauromaquia también le viene de cuna. “Tengo una familia que me apoya en cada paso que doy”, presume. Su tío es embolador y a su madre le tiraban flores cuando en sus tiempos se plantaba ante las becerras del pueblo. “A partir de los 16 años empecé a salir a las plazas con la ayuda de mi padre y de mi tío. Poco a poco vas a pueblos con novillas, becerros… me di a conocer por esta zona y me fueron llamando para ir a exhibiciones”, relata.

Este verano ya ha hecho cinco o seis, aunque en la última, la de Alhama de Aragón, se llevó un buen susto: pisotón, varios pequeños huesos rotos y unos cuantos varetazos. Nada que no le impida poner la vista en su siguiente gran reto, el 11 de septiembre en Leciñena con novillos de Marcén y con Amanda Monferrer de compañera. Más a largo plazo, quiere debutar en Tarazona, en Zaragoza, en Salamanca… “Pero paso a paso, que soy muy joven”, añade.

Lidia Villalba, en pleno quiebro. Heraldo

Villalba cree que debería haber “más mujeres que se animen a salir delante del toro”. La joven recortadora cree que “ya es hora de que la mujer se haga un hueco en este mundo”. Aunque también se ha tenido que escuchar algún que otro comentario desagradable, observa que “no hay discriminación”, sino “todo lo contrario”. “A la gente le sorprende que haya chicas tan valientes, pero luego nos acogen mejor que a los hombres”, subraya. Para ella, este mundo ya casi es su vida: “Sé que el toro me puede quitar todo, pero para mí es un motor para vivir”.