La natalidad vuelve a caer en Aragón pese a repuntar casi un 14% en la provincia de Teruel

Aragón no consigue remontar sus cifras de natalidad, al menos durante los seis primeros meses de este año. En este tiempo se han producido 4.408 nacimientos, lo que supone 130 menos que durante el mismo periodo del 2021 y casi 700 de diferencia con la cifra notificada hace cinco años. Solo la provincia de Teruel logra mantener la tendencia positiva con la que toda la Comunidad cerró 2021, cuando nacieron 9.759 bebés, lo que significó el primer incremento registrado desde 2008.

Esta mejora, que dio pie a pensar en una estabilización de la natalidad e incluso en revertir, aunque fuera ligeramente, la tendencia de los años previos, no se ha reafirmado durante los primeros meses de 2022, provocando un nuevo descenso de nacimientos en Aragón, según las estimaciones hechas públicas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La provincia de Huesca es la que registra un mayor descenso de la natalidad, al caer más de un 8%,mientras que en Zaragoza baja un 4%. La provincia de Teruel es la única que mantiene el aumento con el que finalizó el año tras llegar al mundo 472 turolenses. Es casi un 14% más que durante los seis primeros meses de 2021 y supone un impulso al aumento de la población del medio rural.

Se trata, además, de la segunda provincia que más aumenta su natalidad, solo por detrás de Palencia, donde crece un 20,74%. En el cómputo del país, los nacimientos se reducen tras producirse 159.705, 27 menos que un año atrás. De este modo, se confirma la tendencia descendente que se observa prácticamente todos los años tanto a nivel nacional como autonómico. Y crisis como la vivida por la covid-19 no ayudan a revertir la situación. Tampoco se prevé que lo incentive la escalada de precios que se está viviendo durante los últimos meses o la incertidumbre que provoca la guerra de Ucrania.

"Siempre he querido tener una familia, pero creo que con tres nos plantaremos"



David y Blanca, con sus hijos Blanca (5 años), Juan (2) y Alejandro. B. G.

Blanca Gómez y su marido David ampliaron el pasado 26 de abril su familia tras el nacimiento de Alejandro, su tercer hijo. "Fue una sorpresa muy bien recibida", declaró esta turolense que, aunque no descartaba tener más hijos, no tenía previsto hacerlo tan pronto: "El mediano, Juan, solo tiene dos años; y la idea era esperar un poco más". Sin embargo, el destino decidió que era el momento más adecuado. "De momento, nos hemos adaptado bastante bien", confirmó mientras vaticinaba que este sería su último parto: "Me imagino que nos plantaremos". Una vez finalicen sus bajas, tocará cuadrar horarios y también números para disfrutar de esta "locura maravillosa".

"Ser madre ha sido un cambio muy bonito, pero también agotador"



Ana y Alejandro, con su hijo Daniel. Ana Blesa

Hace menos de un mes que Ana Barrocal y Alejandro Español se estrenaron como padres, un cambio "muy bonito", pero que también es "agotador". "En los cursos preparto te preparan para dar a luz, pero no te dicen todas las emociones que vas a sufrir después", detalla esta turolense que dio a luz el pasado 27 de julio por cesárea debido a que la ubicación de la placenta impedía que Daniel pudiera salir. Un trabajo estable y solvencia económica fueron los factores determinantes para que ambos, de 29 años, decidieran tener un hijo. "Hace justo un año decidimos que era el momento y a finales de octubre estaba embarazada", explica Ana, quien ya se ha adaptado a su nuevo rol.

Aumentan los fallecimientos

En este incierto escenario, en la Comunidad se produce un repunte de los fallecimientos. Los datos publicados por el INE y correspondientes hasta la semana 30 del año –la última de julio– recogen un nuevo incremento de la mortalidad, al registrarse 8.992 defunciones, 557 más que el año anterior. Un alza que estaría ligada principalmente a la pandemia y las olas de calor de este verano. De hecho, las mayores cifras se dan en los primeros meses del año –cuando la Comunidad vivió la mayor transmisión de covid de toda la pandemia– y en los dos últimos meses, marcados por varias jornadas con temperaturas por encima de los 40 grados.

Según los datos del Departamento de Sanidad, entre enero y julio han muerto 1.221 infectadas por coronavirus, mientras que en 2021 se produjeron 316 decesos menos a consecuencia de la pandemia, en gran medida, por las restricciones aplicadas para evitar contagios y el inicio de la campaña de vacunación.

Además, el Instituto Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, atribuye a las altas temperaturas 220 fallecimientos ocurridos entre junio y julio, mientras que el año anterior fueron 68.