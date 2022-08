El grado de Filosofía, al alza en Aragón: "La gente piensa más cuando hay crisis"

Yolanda Ayala tiene 20 años y en el 2020, en plena pandemia, comenzó el grado de Filosofía en la Universidad de Zaragoza. A pesar de que nunca se había visto atraída por esta rama, durante el confinamiento su cabeza hizo un 'click'. Las clases de Filosofía en el instituto comenzaron a ser fundamentales en su día a día. "Cada idea que trataban mis profesores me parecía fascinante. Eran cuestiones que a todo el mundo, bajo mi punto de vista, le preocupaban o le interesaban", cuenta la joven.

De Friedrich Nietzsche a Karl Marx, pasando por Platón y Aristóteles. Fue tal el refugio que encontró Ayala en las clases que, finalmente, decidió matricularse en estos estudios después de haberse empapado de libros y manuales. "Me decanté porque había romantizado mucho la idea de poder pensar y conocer lo que opinan otros autores sobre preguntas que yo me había hecho muchas veces", cuenta la joven, que nunca se hubiese imaginado que iba a tener problemas de nota para entrar. "Pensé que la nota de corte iba a ser un 5, tal y como venía siendo hacía años, pero no fue así", relata. Tras la Evau, la nota se situó en un 10,84 y en el primera llamamiento, Ayala consiguió acceder.

Históricamente, bastaba con aprobar la prueba de acceso a la Universidad para acceder a los estudios filosóficos en el campus público aragonés. Sin embargo, desde hace unos años, ya no es así. Y eso es sinónimo de que la demanda ha crecido de manera importante. Generalmente, cuando solo es necesario un 5 para acceder a un grado universitario, hay plazas que no se llegan a ocupar, algo que no ha sucedido en Aragón en los últimos cursos. Este curso, la nota está en 7,95.

"Cada vez más jóvenes quieren estudiar Filosofía. No solo está sucediendo en nuestra Universidad, sino también en el resto de España, según me han trasladado compañeros de profesión. La nota de corte va con la oferta y la demanda. Nosotros solo tenemos 60 plazas, entonces cada año se vuelve más complicado acceder", resume Joaquín Fortanet, coordinador del Grado de Filosofía del campus público de la Comunidad, que reconoce que hace años quedaban plazas sin ocupar, aunque ninguna promoción ha tenido menos de 50 alumnos. "Podría decir que nunca antes habíamos tenido una nota de corte tan alta", argumenta.

El incremento del interés por esta materia viene de la mano, según este docente universitario, con "los tiempos actuales. "El futuro es complejo e incierto y esta carrera ofrece herramientas para realizar un ejercicio de imaginación crítica. Son necesidades sociales que se están surgiendo", explica Fortanet. Con él coincide Miguel Ánguel Velasco, profesor de Secundaria que imparte la materia de Filosofía desde hace más de 30 años. "La gente piensa más cuando hay crisis y desde 2008 he visto un crecimiento paulatino en el interés de los alumnos", admite.

"Hay mucha gente que no le gusta la sociedad de hoy en día y les gustaría cambiar el futuro. Para eso, la Filosofía es muy útil", señala el profesor, que defiende la "necesidad" de que se siga estudiando en Bachillerato. "Varios antiguos alumnos que se fueron por la rama de Ciencias me han llegado a decir con los años que mi asignatura fue la que les organizó la cabeza", cuenta Velasco, que imparte clases en el Instituto Avempace de Zaragoza y es el organizador de las Olimpiadas en Aragón.

A pesar de que las salidas profesionales siguen siendo la docencia, la investigación y el ámbito cultural, hay empresas que también se están empezando a interesar por este tipo de perfiles. "Espero que cada vez se vaya incrementando más la demanda del graduado en Filosofía, ya que aportan adaptabilidad y creatividad", apunta Fortanet, que insiste en la necesidad de que las administraciones se vuelquen. "Es necesario trabajar con el tejido empresarial y apoyar las prácticas externas, algo que fuera de España se hace, pero aquí no", protesta.

El director de Randstad Research, Valentín Bote, dice que existe "cierta demanda" de profesionales del ámbito de la Filosofía, aunque "no es mayoritaria". "Algunas empresas muy punteras demandan un nuevo tipo de perfil, que combine los conocimientos digitales tan necesarios en el actual modelo productivo con una mirada social y empática en el trabajo que da este tipo de estudios. Es lo que se ha dado a llamar el profesional híbrido, que multiplica su valor de mercado laboral al contar con una la perspectiva humanística además de conocimientos prácticos digitales", argumenta.

"La mayor parte de gente que estudia Filosofía tiene vocación". Son las palabras del zaragozano Samuel Arguedas, de 25 años, que describen tanto a él mismo como a la mayoría de sus compañeros de promoción. Este joven asegura que este componente resulta "mayor que en otras carreras". Cuando accedió a la Universidad de Zaragoza, solo era necesario aprobar para obtener una plaza. "Es verdad que en los últimos años hay más interés. Yo lo veo por las redes sociales, donde cada vez hay más jóvenes que se interesan por este tipo de cuestiones cuestiones", subraya.

A pesar de que por el momento se encuentra en el paro, Arguedas considera que el grado le ha aportado conocimientos útiles. "Soy capaz de realizar una aproximación más crítica a las cosas, tengo capacidad de análisis y de interpretación", explica el joven, que terminó los estudios en 2020.

Jorge Bergua empezó a estudiar el grado hace casi 10 años. "Decidí estudiar esta carrera porque no sabía qué hacer y la Filosofía me interesaba", reconoce este joven, que trabaja en el mundo de la música. "Aunque la carrera no me ha servido a nivel profesional, me ha hecho avanzar como persona y construir un pensamiento crítico", explica.

"De hecho, cuando empecé el grado, no sabía lo que era el feminismo y el primer año ya lo estudié", asegura. Bergua considera que el hecho de que cada vez más jóvenes opten por estos estudios está relacionado con la inestabilidad del mercado laboral. "La gente ya se deja de preocupar por el futuro porque es complicado y la Filosofía, al final, es algo alternativo y atractivo al mismo tiempo", añade.