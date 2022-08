Discrepancias en el consejo comarcal de Daroca por una moción sobre el pliego de ambulancias

El pliego de condiciones para el transporte sanitario urgente de Aragón sigue generando debate a nivel local. Es el caso que se dio en el último consejo comarcal del Campo de Daroca, celebrado el pasado 2 de agosto, donde el PP presentó de nuevo una iniciativa que buscaba el acuerdo de todos los grupos para instar a la DGA a "retirarlo, revisarlo y modificarlo, recuperando la presencialidad de la UVI secundaria del hospital Ernest Lluch de Calatayud".

También abogaba por invitar a las demarcaciones cercanas para "solicitar la recuperación de la presencialidad de las ambulancias de soporte vital básico en Daroca, Illueca, Ariza y Herrera de los Navarros" y, al mismo tiempo, a que el Gobierno de Aragón acondicionase la superficie necesaria para instalar un helipuerto". La iniciativa salió adelante por ocho votos a favor: 6 del PP, 1 de Ciudadanos y 1 de la consejera del grupo no adscrito antes perteneciente al PSOE.

Dos representantes socialistas se abstuvieron y los otros seis votaron en contra de la propuesta. "Hicimos una manifestación hace tiempo con la presencia de todos, se aprobó la moción por unanimidad en el Ayuntamiento de Daroca y otra en la comarca. Y ahora responden así", criticaba el popular Michel García. Desde su óptica apunta a que "han actuado al dictado de su partido, olvidando que tienen que defender los intereses de los vecinos de la comarca y no de su grupo político".

García recordaba que "durante el Corpus tuvimos un susto y la ambulancia tardo una hora y media en venir desde Cariñena. Y eso en Daroca, que si tiene que ir a Aldehuela de Liestos o Torralba de los Frailes hay que sumarle más camino todavía y el viaje al hospital". "Daroca es una comarca envejecida, en la ciudad hay dos residencias… Hay que recordar que esto va de salvar vidas y el tiempo es vital", incide.

Para Álvaro Blasco, alcalde y consejero comarcal que votó en contra de la moción, su postura se explica porque "el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón suspendió cautelarmente el concurso, por lo que no había razón para votarla a favor". "Yo he votado dos a favor cuando sí tenía sentido hacerlo, pero es que esta vez no tenía razón de ser", insiste el primer edil y representante en el órgano de la demarcación.

De igual forma critica que "desde el PP siempre van corriendo y llegan tarde". "Estamos de acuerdo en que al menos se mantenga lo que hay, aunque el servicio actual no deja de ser una especie de taxi porque solo va el conductor", argumenta Blasco. "Nosotros queremos que se mejore, que sea una ambulancia con conductor y técnico sanitario", insistía.