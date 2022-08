Un récord que nadie hubiera querido batir

Hay récord que nadie querría lucir. Pero el campo se ha colocado en lo más alto del podio en lo que a daños se refiere, eso que deja una climatología extrema que no ha dado respiro a las producciones desde que comenzara el año.

No ha faltado (por desgracia) de nada. En Aragón, los agricultores comenzaron el año valorando pérdidas por la crecida del Ebro. Con la primavera llegaron una inusuales heladas que desplomaron los termómetros hasta los ocho grados bajo cero. Hubo una primera ola de calor en mayo. Y no quiso ser la única. En julio el mercurio se ha resistido durante prácticamente dos semanas a abandonar unos sofocantes 40 grados. No han faltado en este mes las tormentas de granizo, violentas e intensas, y el sector agrario ha sido también uno de los afectados de un incendio que en apenas dos días se ha llevado por delante más de 14.000 hectáreas.

Pero estos siniestros no son privativos de la Comunidad. La huella del adverso clima se ha dejado sentir en la práctica totalidad de las zonas productoras agrarias de España. Prueba de ello son las cifras hechas públicas por Agroseguro. Hablan también de récord. "El primer semestre del año 2022 termina con una estimación de indemnizaciones en España de 514,67 millones de euros, la más alta del seguro agrario", explica la entidad aseguradora. Esta cifra supone un incremento del 12% respecto a la registrada entre enero y junio de de 2021 (458 millones) y es un 25% superior a la de 2020 (353 millones). "Ello constata, de nuevo, el aumento de los fenómenos meteorológicos cada vez más adversos y graves durante la última década, y muy especialmente desde 2017, resultando en ratios de siniestralidad por encima del equilibrio en cinco de los últimos seis años", precisa Agroseguro.

Recuerda la entidad que enero y febrero de 2022 fueron meses relativamente estables atmosféricamente. Apenas se registraron siniestros puntuales por viento en plátano en las Islas Canarias y en cultivos de cítricos del litoral mediterráneo, así como heladas de carácter muy local en frutales y algunas hortalizas de producción invernal, como alcachofa y lechuga, en la Región de Murcia.

Fue la falta de lluvias durante el invierno la que comenzó a acrecentar la incertidumbre entre los profesionales del sector, especialmente entre los cerealistas que, como los aragoneses, comenzaron a alertar del impacto que la sequía podría producir en sus cultivos. Pero la situación se alivió con la llegada del mes de marco y con el las precipitaciones frecuentes y generalizadas en todo el territorio nacional, muy especialmente en el este y mitad sur de la península.

El mercurio se desploma

La entrada de abril supuso un mazazo para los fruticultores aragoneses. Apenas se había estrenado el mes cuando el mercurio se desplomó -lo hizo en gran parte del país- durante cinco días, provocando un auténtico desastre entre los cultivos de fruta dulce de la Comunidad. "Las heladas causaron elevadísimas pérdidas de producción en cultivos cuyo ciclo anual se encontraba en floración o en estadios iniciales de crecimiento de brotes y frutos, así como en aquellos otros que presentan una gran sensibilidad a bajas temperaturas en estado de maduración", precisa Agroseguro.

Porque el daño no lo provocaron solo las bajas temperaturas -hasta -8º C en algunos puntos del interior-, sino especialmente su persistencia durante las horas nocturnas, que originó graves daños en los cultivos de frutales, almendro, cereza, hortalizas de ciclo invernal y caqui, además de afectar a algunas zonas de viñedo y al rendimiento de determinados cultivos herbáceos extensivos.

No hubo respiro en mayo y junio, meses en los que, como destaca la entidad asegudora, se registraron temperaturas excesivamente altas (con olas de calor en todo el territorio durante el mes de junio) y prácticamente sin precipitaciones. "Esto ha provocado que se haya acrecentado la sequía existente en el nordeste y sur peninsular, así como los daños por asurado en el centro y meseta norte del país", insiste. Una situación que ha afectado fundamentalmente a los cultivos herbáceos, más sensibles a este tipo de eventos.

Hubo tormentas de pedrisco en junio. Se han repetido también en este mes de julio que ya temina, cebándose especialmente en los cultivos del Bajo Aragón, allí donde se produce el afamado Melocotón de Calanda, donde prácticamente se da por perdida la cosecha de melocotón para este año. Y habrá que esperar a que se valoren las afecciones causadas por el incendio de Ateca en los frutales de la comarca Comunidad de Calatayud.

Entre las más afectadas

Mientras se hacen estos últimos cálculos, lo que ya se sabe con certeza es que Aragón "batirá todos los récords". De hecho, según los datos de Agroseguro, las indemnizaciones por siniestro en los seis primeros meses del año sitúan a Aragón entre las comunidades más afectadas. De los 514 millones que la entidad tendrá que abonar a los productores españoles, 98 tendrán como destino las explotaciones aragonesas.

Los frutales y los cultivos extensivos han sido los grandes perjudicados. Lo demuestran las cifras. Agroseguro abonará a los fruticultores de la Comunidad un total de 70,3 millones de euros, una cifra que solo supera el montante que recibirán los productores catalanes, 105,1 millones de euros.

También es destacada la indemnización que corresponde a los daños sufridos en el cereal. Las indemnizaciones suman en Aragón los 14 millones de euros, mientras que la región se sitúa a la cabeza cuando se habla del montante que aportará Agroseguro en la línea correspondiente a cereza, en la que los agricultores aragoneses serán los destinatarios de 4, 2 millones de los 10 que la entidad aseguradora abonará a todos los afectados del país.