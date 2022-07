Gallur recuerda a María Domínguez, la primera alcaldesa de la democracia

El municipio zaragozano de Gallur ha recordado a la que fue su alcaldesa durante la Segunda República, María Domínguez, con un acto de recreación de su proclamación en el cargo, convirtiéndose así en la primer mujer en liderar un ayuntamiento democrático en España.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha participado en la celebración del 90º aniversario de la toma de posesión de María Domínguez Remón de la alcaldía de Gallur, junto al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, la alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra, y el teniente de alcalde Carlos Gracia.

Lambán se ha referido a María Domínguez como una "grandiosa mujer, un portento de dignidad y ética, ansia irrefrenable de libertad e igualdad", aunque todo aquello le costó la vida, puesto que murió fusilada en Fuendejalón en el verano de 1936.

90 Aniversario de la proclamación de Maria Domínguez como Alcaldesa de Gallur. DGA

Domínguez ejerció como alcaldesa de Gallur desde julio de 1932 hasta febrero de 1933, pero este cargo no fue lo más importante de su biografía, ha considerado el presidente aragonés, ya que atesoraba "fama nacional y contaba con el reconocimiento de las campeonas de la causa feminista de la época", entre las que ha citado a Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken o la propia Hildegart Rodríguez.

"Tenía vocación de maestra, aunque también fue difusora, articulista, activista, política, socialista y republicana y todo eso, en aquella época, que podía verse con normalidad en las grandes ciudades, pero era insólito del todo en el medio rural", ha apuntado Lambán.

Además, ha lamentado que su figura no siempre fuese reconocida, "y los propios compañeros socialistas no fueron excesivamente benignos con ella, no la apoyaron todo lo que debieran, para que nos vamos a engañar", lo que da más mérito todavía a esta mujer "absolutamente fascinante".

Reconocimiento

Por otra parte, Javier Lambán ha destacado que la Asociación de Mujeres 'María Domínguez' rinde homenaje a su figura "mucho antes" de que existiesen leyes de Memoria Democrática. De hecho, ha recordado, a instancias de estas mujeres, la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) le concedió, en 1999, a título póstumo, a la medalla de Santa Isabel de Portugal, la más alta concordación otorgada por la institución provincial.

Asimismo, el presidente aragonés ha recordado que en el año 2004, cuando él mismo presidía la DPZ, se reeditó un facsímil de la publicación 'Opiniones de mujeres', que recoge artículos y conferencias de voces femeninas, entre las que se encuentra María Domínguez. Ha avanzado que el citado libro se encuentra en imprenta para la tercera reedición, que contará con nuevos materiales.

90 Aniversario de la proclamación de Maria Domínguez como Alcaldesa de Gallur. DGA

También ha rememorado que el cadáver de Domínguez fue la primera exhumación de oficio a la que procedió el Gobierno de Aragón, así como a la correspondiente comprobación de sus restos genéticos.

En definitiva, ha apostillado Lambán, "es una figura que los socialistas hemos venerado siempre, así como los demócratas, y es patrimonio de todas las personas decentes y de buena voluntad".

Por su parte, la alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra, ha manifestado el orgullo que supone ser la segunda mujer alcaldesa en el municipio, "es como si fuera ese legado detrás de María Domínguez, es un reto, porque aunque ella estuvo poco tiempo, hizo muchas cosas y fue defensora de las mujeres, de derechos y de la educación".