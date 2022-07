El PAR prevé cerrar 500 listas municipales para seguir siendo "determinantes"

El PAR ya está cerrando listas para las próximas elecciones municipales y confía en poder concurrir en más de medio millar de municipios en 2023, superando incluso a la última cita con las urnas, para seguir jugando «un papel determinante» en la política aragonesa. "Tenemos 160 alcaldes, hemos hecho más de cien actos en las comarcas y estamos encontrando menos dificultades que en 2019 porque ahora desde el Gobierno podemos atender al territorio", ha sentenciado el presidente del partido, Arturo Aliaga.

Este es una de las cuestiones que se han tratado este miércoles en la ejecutiva del partido, en la que su líder ha defendido que están aportando "moderación y centralidad" en el Gobierno y están decididos a concurrir con un "proyecto serio y solvente" para encarar la crisis y reforzar los servicios sociales.

Lo que no se ha aclarado es si habrá primarias para elegir el candidato a la DGA, como tampoco ha hecho Aliaga para anunciar si dará el paso finalmente de presentarse, por lo que ambas cuestiones se tendrán que dilucidar el próximo otoño. Eso sí, el presidente del PAR señaló que la política es "su vida" y que si sigue será para estar en primera línea, aunque lo ha condicionado a las "pruebas de esfuerzo" tras haber superado un cáncer. No obstante, a principios de mes dijo que tenía "fuerzas para seguir en el Gobierno, en el siguiente y en los que vengan". "No toca aún, cuando me den el ‘ok’ tomaré la decisión que proceda", ha añadido este miércoles, sin dejar de dejar de destacar que en el partido hay mucha gente "válida".

El vicepresidente autonómico ha indicado que, en todo caso, las decisiones se tomarán de forma colegiada en la ejecutiva y ha reivindicado el papel desempeñado del PAR desde 1977 como aval. "Miren lo que les ha pasado a otros partidos. Aparecen y desaparecen como un suflé al carecer de nuestras bases", ha aseverado.

Respecto a la lista de Zaragoza, ha defendido el papel de Jesús Martín y ha señalado que la decisión dependerá de lo que diga el comité local. También ha instado a los críticos a sumarse al proyecto, pero no ha clarificado cuándo se acabará con la anomalía de tener una gestora al frente de la provincia de Zaragoza tras tumbar la lista crítica encabezada por Carmen Herrero, alcaldesa de Maluenda y asesora del vicepresidente aragonés.