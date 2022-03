La ejecutiva del PAR tumba las candidaturas del sector crítico a las direcciones provinciales

La ejecutiva del PAR no ha admitido las dos candidaturas que el sector crítico había presentado a las direcciones provinciales de Zaragoza y Huesca y ahonda la crisis interna. Su decisión va mucho más allá, dado que alcaldes y concejales que respaldan las listas de la hasta ahora presidenta intercomarcal de Zaragoza, Carmen Herrero, y del aspirante a liderar el partido en Huesca, el presidente del Rolde Choben, Alejandro Poy, sopesan abandonar el partido.

La desafección se extiende a la provincia turolense, donde los críticos optaron por no presentarse ante las afiliaciones masivas que promovió el vicepresidente de la Diputación Provincial y ahora secretario general, Alberto Izquierdo, antes del convulso congreso que a finales de octubre revalidó por la mínima como presidente a Arturo Aliaga. Esto convertirá a la diputada autonómica Esther Peirat, uno de los principales apoyos del líder aragonesista, en presidenta intercomarcal.

La decisión de invalidar y no admitir las dos listas de críticos fue adoptada el pasado 24 de febrero por Alberto Izquierdo, que adujo para ello que tres vocales de las listas -dos de la de Poy y uno de la de Herrero- no cumplían el plazo mínimo de afiliación para poder presentarse. Para ello, se acogió a la disposición adicional octava de los estatutos del partido y argumentó que deberían estar afiliados con un día de antelación a la publicación de las listas provisionales, que se conocieron el día 26.

Sin embargo, en dicha disposición, centrada en la militancia de los cargos orgánicos, nada dice de esta limitación temporal para que los integrantes del PAR puedan optar en los procesos internos, tal y como se puede consultar en la norma aragonesista, disponible en internet.

Los integrantes argumentaron que su decisión carecía de "base legal o estatutaria", hasta el punto de sostener que Alberto Izquierdo había hecho una "interpretación personal y sui géneris" de la citada cláusula adicional octava, al fijar unos plazos para optar a las listas que no están regulados en los estatutos.

De nada sirvieron sus alegaciones, dado que el secretario general consideró que no se habían "subsanado los errores" y, por tanto, no se admitían las dos candidaturas a los comités intercomarcales de Zaragoza y Huesca.

Rebelión

Carmen Herrero, alcaldesa de Maluenda y asesora del vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, reunió a los miembros de su lista en la Ciudad Escolar Pignatelli, el pasado lunes, un día antes de que la ejecutiva del PAR ratificara la decisión del secretario general por unanimidad. En dicho órgano no hay ni un crítico. "No todo vale para echarla como presidenta intercomarcal. No se dan cuenta de que se están cargando el partido, que los alcaldes y concejales estamos hasta las narices de la chulería de la ejecutiva", manifestó uno de los vocales de la lista y alcalde de Pastriz, José Miguel Ezquerra.

Sin tapujos, verbalizó públicamente lo que muchos cargos del sector crítico vienen repitiendo desde hace tiempo. "Nos planteamos irnos del PAR todos en masa", añadió.

El aspirante a presidir el partido en Huesca, Alejandro Poy, tildó de "arbitraria" la decisión del secretario general, respaldada por la ejecutiva, y le acusó de "impedir la participación por miedo a ir a una votación". A su juicio, los renovadores son mayoría en la provincia y se habrían impuesto a la lista de la concejala de Barbastro, María Jesús Morera, que se convertirá así automáticamente en presidenta intercomarcal. "Ni siquiera conocemos los integrantes de su candidatura a pesar de haberlo solicitado. La dirección actúa con oscurantismo y una actitud tendenciosa", lamentó antes de añadir que van a abrir un periodo de reflexión "y analizar lo ocurrido para tomar decisiones".

En el caso de Zaragoza, ni siquiera se pudo reunir un equipo oficialista para plantar cara a Carmen Herrero, pero al no admitirse su candidatura aboca al partido a formar una gestora, según se expuso en la ejecutiva. No obstante, Alberto Izquierdo apuntó este viernes que existen otras posibilidades recogidas en los estatutos, como volver a convocar plazo para presentar listas.

Izquierdo no quiso dar explicaciones de un "proceso interno" del partido que "no es público y del que no debe salir ninguna información", limitándose a señalar que la inadmisión de las listas de los críticos son "cuestiones normales de orden". El secretario general apostilló que los cambios se darán a conocer "en una nota de prensa" cuando finalice el proceso de renovación.