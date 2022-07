Don Mollete, un perro milagro: "He tenido suerte de que el tren no lo mató"

La zaragozana Beatriz Weil no olvidará el 27 de enero de 2022. Don Mollete, su perro de tres años, un mestizo mezcla de varias razas entre ellas Jack Russell Terrier, que adoptó cuando solo tenía una semana de vida, fue arrollado por un tren durante uno de sus paseos. Ella estaba trabajando y su marido, Diego Díez, había salido por una zona a la que suelen ir, cerca del antiguo Stadium Las Fuentes, a 500 metros del camino de La Alfranca.

"Lo perdió de vista un momento y luego estuvo dos horas buscándolo hasta que se subió a un puente y vio una mancha blanca en las vías del tren", cuenta, todavía afectada. Había un agujero en la valla metálica que protegía las vías y por ahí creen que se coló el pequeño animal. Ella piensa que el perro se despistó con algo que le llamó la atención. "Si no está ese agujero mi perro no entra, porque no se ha ido nunca de mi lado", afirma.

Ocho días ingresado

"Se partió la cabeza, perdió parte de la pata trasera y de una delantera, se cortó el rabo y va por la tercera cirugía con curas un día sin otro", enumera sobre algunas de las heridas de un golpe que lo normal es que hubiera sido mortal, según le comentaron varios veterinarios.

"He tenido suerte de que el tren no lo mató porque hay mucha gente a la que se lo han matado por esa zona", asegura sobre la situada cerca de una vía agropecuaria. De hecho, cuando su marido lo recogió de las vías "pensó que estaba muerto", confiesa ella. "El primer veterinario al que fue le dijo que teníamos que sacrificarlo", recuerda. Buscaron una segunda opinión y mediante una transfusión, varias intervenciones y ocho días ingresado consiguió salir adelante.

Mollete, perro atropellado por el tren en Zaragoza. HA

Beatriz pide a Adif, la compañía pública responsable de las infraestructuras ferroviarias, que supervise con más frecuencia las medidas de seguridad y el estado de sus instalaciones. "Que Adif sea más consciente de que tiene muchos kilómetros de instalaciones y lo mínimo es que las revisen varias veces al año para ver cómo están", reclama. Por el agujero en la valla cabía no solo Mollete sino también su marido, que entró a recogerlo, por lo que el atropello podía haber sido de alguna persona.

Hasta ahora lleva gastados unos 6.000 euros en las operaciones y cuidados. Sabe que no puede reclamarle nada a Adif porque en la normativa que regula estos casos, tanto de atropellos de mascotas como de personas, se entiende que la responsabilidad es de la víctima por entrar en una zona reservada para el ferrocarril.

Hasta ahora han conseguido hacer frente a la factura médica de su mascota gracias al apoyo de familiares y amigos y reitera el agradecimiento al Centro Clínico Veterinario de Zaragoza de la calle Madre Genoveva de Torres. "Fidel ha sido su salvador", afirma sobre uno de los veterinarios del centro.

Insiste en dar las gracias a los que les han apoyado. "A todos los que nos han ayudado con esto, que aún no termina. En agosto lo operamos otra vez", cuenta, para intentar mejorar la movilidad del animal, que ahora anda a tres patas. "La derecha no la apoya y le duele y le van a volver a operar", explica. "Ya lo pagaré como sea", añade, consciente de que necesitará también una prótesis.

No está dispuesta a rendirse, como no lo estuvo con su otra perrita, Ámbar, que adoptaron hace dos años, cuando tenía unos meses y casi la desahuciaron porque tenía varias enfermedades. Mollete se ha ganado en estos años el título de "don" porque "me vino siguiendo arrastras con solo una semana de vida y eso se merece todos los respetos", cuenta sobre su primer encuentro. Ahora con su lucha por sobrevivir se lo merece aún más.