Los Sindulfos hacen historia 

El equipo aragonés conocido como los Sindulfos, integrado por cuatro funcionarios del departamento de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, hacen historia este viernes en el programa 'Boom' porque ya suman 145 programas seguidos, desde que empezaron a finales de diciembre. Han conseguido un hito, al superar a Los Libérrimos, que en la historia de los ocho años del programa (se emite todas las tardes a las 19, en Antena3) eran los terceros.

“Es un récord para nosotros que no pensábamos alcanzar cuando empezamos”, recuerda Miguel Anchel Barcos, uno de los participantes junto a Vicente Simón, Jesús Cuartero y Raúl Alcubierre. Una vez alcanzado el podio, el equipo de los funcionarios, que tienen entre 45 y 55 años, se encuentran por detrás de Dispersos, con 324 programas, y Los Lobos, que llegaron a sumar 505 apariciones televisivas y se mantuvieron durante dos años en emisión. Los Sindulfos han superado a los Libérrimos, donde también estaban los aragoneses Alberto Gálvez y Ana Belén Melero.

Muy cerca del bote

En todo este tiempo, los concursantes han estado muy cerca de lograr el premio más valioso del programa que es el bote, para lo que hay que adivinar las quince preguntas planteadas al final del mismo. Después de siete meses en antena, Miguel Anchel Barcos destaca que ya se han quedado a una de las quince cuestiones que les plantean varias veces, pero creen que es muy complicado. Este galardón ha alcanzado los 3.965.000 euros. “Los Lobos lo ganaron al final de todos sus programas”, rememora. “Hay alguna pregunta cebo o cerrojo, que es muy difícil de acertar”.

En las últimas semanas, Los Sindulfos han estado igualados con algún contrario, pero al final han logrado salir airosos al final de la hora de emisión, como preludio de la llegada del popular 'Pasapalabra'.

Los efectos del verano suelen ser que los seguidores bajan porque a esa hora están en la playa o de paseo. Aun así, suelen rondar un share del 11% y los meses de verano de julio y agosto se sigue emitiendo. Además, La 1 ha puesto en marcha otro concurso ligero (‘Te ha tocado’) al mismo tiempo, siguiendo un formato francés que combina “azar y conocimiento”, y también lo hace la productora Gestmusic (la misma que Boom).

Lo que les sigue ocurriendo a estos concursantes zaragozanos es que la gente los conoce más por la calle y suelen saludarlos a menudo. “Yo uso las gafas en el programa y soy el menos que me identifican, pero esta semana me han reconocido en un mercado de Alcocéber. Me han preguntado: ‘¿Nos llevamos el bote?’. Y les di las gracias porque me reconocieron”, cuenta Miguel Anchel Barcos. “Nuestra experiencia es fantástica y estamos muy contentos”.

Los funcionarios tienen el permiso para participar por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, pero los días que graban los programas no cobran su salario o técnicamente, reciben una licencia sin sueldo. De momento, en los siete meses que llevan participando en el programa ya han ganado 660.000 euros.

Alberto Gálvez, uno participante aragonés del programa del equipo los Libérrrimos, tenía claro que podían ser superados por los Sindulfos y mantienen una relación muy cordial. “Son diamantes en bruto porque se trata de un grupo de amigos que trabajan juntos y se lo curran mucho”, aplaude el concursante la evolución de sus contrincantes paisanos, a los que ha conocido y espera que lleguen muy lejos porque asegura que son “muy auténticos”.