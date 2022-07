Cuando la huella digital arruina tu futuro profesional: "Es una imagen eterna"

Ha pedido disculpas ante la afición del Real Zaragoza, pero el daño ya está hecho. Un tuit ofensivo contra el club zaragocista, publicado en 2013, ha frustrado el fichaje del portero vasco Gaizka Campos cuando el acuerdo estaba ya firmado y el posado oficial, hecho.

"Palabras desafortunadas escritas hace muchos años por un niño y que en ningún caso reflejan la persona y el profesional en el que considero haberme convertido. Mi intención, por supuesto, era darlo todo por la camiseta del Real Zaragoza. De los errores se aprende", publicaba el guardameta este jueves, en Instagram, manifestando su respeto por el club zaragocista.

El caso de Campos pone el foco en la importancia y recorrido de lo que vamos publicando en las redes sociales (y más si uno tiene una proyección pública) de cara a ser contratado por una empresa y en cómo un tuit puede afectar a tu vida laboral. Aunque no es lo más habitual, en ocasiones pueden revisar nuestra huella digital al igual que contrastan con los candidatos su experiencia profesional y su currículum, tal y como apunta María Fandos, consultora en Thinking People (Grupo Castilla), firma de selección de recursos humanos. "Pero siempre desde una perspectiva profesional; lo que respecta al ámbito más personal (opiniones políticas, religiosas, etc) no es de nuestra incumbencia y no se puede discriminar por ello", advierte.

En el grupo Adecco trabajan mucho con LinkedIn -la red social laboral por excelencia- en el perfil medio en el que se mueven. Se fijan en cómo el candidato en cuestión detalla su perfil, qué publica, qué funciones ha desempeñado... "Si buscamos el desarrollo del talento, es fundamental que vaya alineado con los valores, la misión y la visión que buscamos en el empleado del futuro. Lo que son Instagram y Twitter, no vigilamos tanto los perfiles; las redes laborales es el entorno donde nosotros tenemos que evaluar", indica Sara Álvarez, responsable de Atracción de Talento de la firma de recursos humanos. Sin embargo, cuando se trata de perfiles altos (directivos) tal vez se amplíe el abanico. "Quizá vigiles más cuáles han sido sus conversaciones en páginas digitales, sus eslóganes cuando hacen entrevistas, cuáles son sus opiniones... Pero ya nos vamos a unos perfiles muy de imagen, de corporación", afirma.

Esta incide en que todos tenemos que hacer una reflexión de qué es lo que podemos compartir en redes y qué nos guardamos para nuestra intimidad, porque tenemos que tener cuidado qué esencia queremos dejar. "La huella digital es importante y la tenemos que tener siempre presente. Lo que pensamos en 2015 a lo mejor no va alineado con lo que pensamos ahora en 2022, pero ahí está. Tenemos que ser conscientes de la ventana digital: de lo que es, su impacto y hacia donde llega. No somos conscientes de todo lo que puede volar ese tuit ni de la durabilidad de la huella digital; es una imagen eterna", reflexiona la responsable de Atracción de Talento de Addeco, quien añade: "Cuando tu experiencia profesional se va a un hito que tiene que ser un momento dulce, las redes sociales no deben ser una herramienta que perjudiquen tu carrera laboral".

"No todas redes sirven para lo mismo"

Para evitar que eso ocurra, Sara Álvarez recomienda (antes de compartir públicamente nada) tener claro los mensajes que queremos dejar "eternamente" en las redes y pensar si lo que vale para hoy, servirá en un futuro. Importante también, trabajar las redes de diferente manera porque cada una tiene un criterio, estrategia y forma de comunicar distinta. "No todas sirven para lo mismo. Linkedln es muy laboral; Instagram, muy de imagen; y Twitter, de opiniones", comenta. Y por último, ver cuál es nuestro objetivo de vida y trabajar mucho nuestra imagen de marca, lo que incluye también las redes.

Por su parte, la consultora en Thinking People señala que si lo que se quiere es potenciar el perfil profesional, hacerlo con aportaciones relacionadas con el trabajo o experiencia laboral, compartiendo contenido relevante. "Mantenerlo de una manera profesional y no tanto personal, pero cada uno es libre de compartir lo que quiera", sostiene María Fandos.

Consejos de Incibe para disminuir el rastro de internet

Mientras, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) también recuerdan que cuando se navega por internet cada click y dato que se comparte forma una huella digital que puede ser rastreada. No obstante, se puede minimizar ese rastro con estas recomendaciones:

Cuentas de correo alternativas. Estas sirven para registrarse en sitios web sin usar datos y/o cuentas personales.

Cookies, caché e historial. Accediendo a las opciones del navegador, se puede eliminar la información almacenada en forma de cookies, caché o el historial. "Es recomendable hacerlo cada cierto tiempo", advierten desde Incibe.

Modo incógnito. En este modo no se almacena información sobre las webs visitadas ni se guardan contraseñas. Además, las cookies se eliminan al salir del navegador.

Redes sociales. Pueden revelar mucha información y por ello se debe vigilar lo que uno publica, quién puede verlo y configurar las opciones de privacidad.

Webs seguras. La webs con https y el certificado digital aseguran que la información que se intercambia con ellas (datos bancarios o contraseñas) queda totalmente cifrada.

Navegadores especializados. Existen navegadores diseñados especialmente para una navegación privada.

Ubicación. Se puede desactivar esta función de los dispositivos y en la opciones avanzadas de seguridad en las cuentas que tengan acceso a ella.

Plugins. Incibe informa de que existen extensiones para el navegador que "protegen al usuario de determinadas webs fraudulentas y anuncios, y ayudan a anonimizar la actividad 'online'".

VPN. Aumenta la privacidad de las comunicaciones, además de proteger al usuario ante determinados ciberataques.