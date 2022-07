Cuando solicitar el bono social de la luz sale más caro: "De pagar 150 euros a superar los 400"

La factura de la luz ha pasado a ser, desde hace menos de un año, una de las principales preocupaciones para las familias, especialmente para las más vulnerables. Por eso son muchas las que han optado por solicitar el bono social de la luz con el objetivo de reducir el gasto. Sin embargo, no a todos les ha salido bien.

Ante el incremento sustancial de los precios de la luz, Teresa Núñez decidió solicitar el bono para sus padres, de 85 y 86 años. Sin embargo, lo que nunca se hubiese podido imaginar es que en vez de pagar menos, iban a tener que abonar más del doble. "Mi madre tiene dependencia de grado 2 y calefacción eléctrica con acumuladores, entonces les pertenecía el bono social. Yo llamé porque me dijeron que la bonificación era del 40% durante dos años. Pensé que les podía ahorrar bastante dinero y sería un alivio para ellos porque tienen una pensión muy pequeña", reconoce Núñez.

"La gran sorpresa llegó con la primera factura. Pasamos del mercado libre al regulado. De pagar 150 euros al mes a superar los 400. Yo les había conseguido un buen contrato en el mercado libre hace más de un año y sí que estaban pagando más desde que comenzó a subir la luz, pero no era consciente de que realmente tenían buenas condiciones", relata disgustada. Núñez denuncia que la persona que le atendió de la compañía no le explicó que pedir el bono social iba a ser un retroceso y no una ventaja.

¿Cómo es posible que la factura de la luz se vea incrementada tras pedir el bono social? El caso de los padres de Teresa Núñez, no es aislado, según explica UCA (Unión de Consumidores de Aragón), OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) y la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes). "Hay bastantes usuarios que pagan más desde que solicitaron el bono social de la luz", reconoce Fernanda Blanco, secretaria general de UCA Aragón.

La razón radica en que para poder beneficiarse de esta ayuda es necesario pertenecer al mercado regulado y no al libre. El descuento es del 60% para las personas vulnerables (al principio fue del 25%) y del 70% para los vulnerables severos (40% de primeras). Sin embargo, la bonificación no es sobre el precio total, sino que el descuento solo se aplica a una cifra de Kilovatios fijada. Si en la unidad familiar no hay menores, corresponde el descuento sobre los primeros 115kw/h, en el caso de que haya un menor o sean pensionistas, sobre los 161kw/h, con dos menores, sobre los 195kw/h y familias numerosas, sobre los 345kw/h. Es decir, a partir de esos kilovatios, los usuarios pagan el precio del mercado.

"Solo las familias numerosas cuentan con un límite razonable. Para el resto es escaso y si su sistema de calefacción es eléctrico, el límite es ridículo", sostienen desde OCU. Blanco explica que las personas que tenían "un buen contrato en el mercado libre, ahora están pagando más porque el descuento solo se aplica sobre la potencia y sobre una parte del consumo".

Desde Ecodes, aseguran que no es recomendable solicitar el "bono social si el consumidor tiene todo eléctrico en su hogar". "Los verdaderos perjudicados son los hogares con acumuladores que este año han visto cómo su factura en invierno se ha multiplicado por tres o por cuatro tranquilamente y si tenían el bono social apenas han visualizado el ahorro ya que en los meses de invierno, su consumo sobrepasa por muchísimo los límites de todo el año", sostienen desde OCU.

Desde las organizaciones aseguran que este año, la variación de los precios de la luz les ha obligado a cambiar sus premisas. "Nosotros siempre hemos recomendado estar en el mercado regulado, pero desde hace un año, cuando comenzaron a subir los precios, es necesario valorar cada situación particular y no generalizar", sostiene Charo Romero, técnica del área de Energía y Personas de Ecodes.

Para evitar sustos en la factura, desde las organizaciones de consumidores aconsejan comprobar los contratos vigentes y los métodos de facturación, valorar el nuevo contrato y hacer cálculos sobre si es beneficioso o no solicitar el bono. "Nosotros estamos para aconsejar y los usuarios pueden venir para preguntarnos lo que necesiten", reconoce Blanco.