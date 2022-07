Emotivo recuerdo a la heroína Agustina de Aragón

La Casa Catalana de Zaragoza recuerda y conmemora desde hace tres años el simbólico cañonazo de Agustina de Aragón durante Los Sitios de Zaragoza. Fue un 2 de julio, como ayer. La cita tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora del Portillo, donde está el mausoleo de la heroína.

Momentos antes de iniciarse el acto, la presidenta de la Casa Catalana, Mireia Semís, recordaba que Agustina de Aragón nació en Cataluña “pero vino a Zaragoza de la forma más insospechada, pensando que ella y su familia estarían mejor durante la Guerra de la Independencia, y fíjate lo que se encontraron”.

En esta conmemoración, además de recordar los estrechos vínculos que unen a Cataluña y a Aragón, también se busca hacer visible el valor de las mujeres. Por ello, desde la primera edición se concede un premio, que ayer recogió la catedrática de Lengua Española y académica de la RAE, María Antonia Martín Zorraquino.

En su intervención, la catedrática puso el acento en la importancia de subrayar “el hermanamiento que existe históricamente entre Aragón y Cataluña y, en realidad, entre todos los espacios y las gentes de España, en un momento en el que parece especialmente necesario recordarlo”. “Desde la sociedad civil tenemos que hacer un esfuerzo por propiciar ese entendimiento”, concluyó.

La presidenta de la Casa Catalana de Zaragoza le agradeció estas palabras y recordó que María Antonia Martín Zorraquino predica con el ejemplo al comentar que desde 2017 está aprendiendo catalán. “Así es –confirmó la galardonada–, este año me he presentado al examen de C1, aunque hasta septiembre no sabré el resultado”.

La periodista de Aragón TV, Silvia Herrero, llevó el hilo conductor de la ceremonia y fue dando paso a los distintos protagonistas. Entre otros, al grupo de jota ´Rondalla de Jesús Recio`.

Otro momento especial fue el de la presentación de las 'pubillas' que llegaron de la comunidad vecina para participar en el acto. Esta es una figura femenina representativa de la cultura catalana. En la iglesia del Portillo estuvieron Marta Ferret, 'pubilla' de Cataluña 2021, y sus compañeras María Ramonet, Núria Roca y Sussana Ortega. Les acompañaron los 'hereus' Joan Grèbol y Andreu Musté.

Tras la presentación, tuvo lugar la ofrenda de una corona de laureles en el mausoleo de Agustina de Aragón. E inmediatamente después se desarrolló la ofrenda de claveles en la que, además de estos protagonistas, también participaron la vicepresidenta de la Casa Catalana en Zaragoza, Lola Sebastián; Ana Notívoli, presidenta de la Federación de Casas Regionales de Aragón; los concejales Alfonso Mendoza y Ana Becerril, y varios miembros de la Asociación ´Un Paseo por el Pasado` vestidos con trajes de época.

Mireia Semís agradeció a los asistentes la buena acogida que está teniendo esta conmemoración “con la que queremos resaltar los estrechos vínculos que unen a Aragón y a Cataluña, que en el caso concreto de la Guerra de la Independencia lucharon codo con codo frente al invasor francés, un hermanamiento simbolizado en la figura de Agustina de Aragón”.