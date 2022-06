Los docentes anuncian movilizaciones ante la nula negociación para reducir el horario lectivo

Los sindicatos educativos saldrán en septiembre a las calles para denunciar la "nula" voluntad negociadora de la Consejería de Educación, que tras casi ocho años de gobierno todavía no ha revertido los recortes aplicados en el horario lectivo de profesores y mayores de 55 años. "No hay líneas rojas", ha asegurado este lunes Kike García, representante de CGT Educación, en alusión a la posible convocatoria de huelga. Todo dependerá, ha explicado, de las sensaciones obtenidas tras "pulsar las inquietudes" del profesorado en la vuelta a las clases.

Las cinco centrales presentes en la Mesa Sectorial (CSIF, CGT, STEA, CC. OO. y UGT) han lamentado que tras casi ocho años de Gobierno, los profesores (Secundaria, Bachillerato y FP) sigan con 20 horas lectivas, en lugar de las 18 que tenían antes del mandato de Dolores Serrat (PP). "Todos, salvo Murcia y Madrid, ya lo han revertido", ha aseverado Mónica de Cristóbal, representante de Enseñanza de CSIF Aragón. Tampoco, pese a las promesas del actual consejero de Educación, Felipe Faci, se permitirá el próximo curso que los mayores de 55 años puedan reducir su horario lectivo sin ver mermado su sueldo. "Y a esto se unen programas para docentes como las becas para estudiar en el extranjero o licencias de estudio que había antes y que tampoco se han recuperado", ha enfatizado.

Estas son las principales reivindicaciones, pero no las únicas. Guillermo Herraiz, representante de Educación de CC. OO., ha recordado la necesidad de reducir de 25 a 23 horas el horario lectivo de los maestros (Infantil y Primaria). "El consejero asegura que es un avance, pero nosotros no lo vemos así. Antes había un maestro de apoyo en cada centro que ahora se niegan a recuperar; por lo que la reducción de horas lectivas sería algo equivalente a recuperarlo", ha afirmado. La reducción del horario lectivo no implica modificar el horario escolar de los menores, sino la dedicación directa de los docentes a ellos. "Esas dos horas pueden suponer tener 30 alumnos alumnos más. Y pasar de 170 a 200 supone menos tiempo para cada uno de ellos", ha señalado Tomás Sancho, representante de STEA.

Sin cumplir el calendario

Al inicio del curso 2021-2022, han explicado, se les presentó un calendario de negociación, que la Administración "ha incumplido". "Las dos directoras de personas que ha habido esta legislatura se han comprometido a no llegar a esta situación, a no esperar al último curso", ha señalado Herraiz, quien ha recordado que "cualquier acuerdo se podrán en marcha el curso siguiente, y el partido que gobierne decidirá si lo mantiene o no", en referencia a las elecciones autonómicas que tendrán lugar en la primavera de 2023.

Hace unas semanas, los cinco sindicatos reclamaron una nueva reunión, que la consejería de Felipe Faci volvió a rechazar. La respuesta, una vez más, ha sido que "no hay autorización desde Función Pública", ha detallado De Cristóbal, quien ha recordado que existe una ley estatal "que lo permite", pero que, lamentablemente, el Gobierno de Aragón no está haciendo "la apuesta que debe de hacer por los niños ni los docentes". "Estamos muy enfadados", ha enfatizado Sancho, quien ha considerado que una "auténtica tomadura de pelo" lo ocurrido durante los últimos siete años.

Y todo ello, mientras que el volumen de trabajo no deja de aumentar, según han apuntado. "Se están implantando programas bilingües, de innovación... y el próximo curso entra en vigor la nueva ley educativa, que está publicada en el BOE, pero no cuenta todavía con desarrollo normativo en Aragón", ha lamentado Alfredo Sanz, representante de Educación de UGT, quien ha señalado que el objetivo no es trabajar menos, sino hacerlo "mejor", dedicando a los alumnos y a las familias la "atención individualizada" que se merecen.