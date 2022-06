Comienzan las rebajas con "buenas expectativas": "Este año hay movimiento"

Comienzan las rebajas. Este jueves se da el pistoletazo de salida a la época de descuentos de verano en las grandes cadenas y también en algunos establecimientos del pequeño comercio. Siempre hay negocios que se adelantan a la fecha que marcan las compañías y por ello, este miércoles no era de extrañar ver carteles en los escaparates y productos con rebajas de hasta el 30%.

Las rebajas se liberalizaron hace años y los negocios pueden fijarlas cuando quieran, aunque los grandes almacenes suelen escoger la misma fecha. Tradicionalmente, el periodo de descuentos comenzaba el 1 de julio, pero desde hace unos años se adelanta a los últimos días de junio para que los compradores acudan antes de salir de vacaciones.

El Corte Inglés e Inditex comienzan este jueves con sus descuentos, aunque en la plataforma web ya fue posible este miércoles por la noche adquirir los primeros productos en ambas compañías. Zara informó a sus clientes a través de un mensaje en la aplicación que las rebajas comenzaban a las 21.00 y en el Corte Inglés llegaron una hora más tarde, a las 22.00. "Los últimos años hemos empezado el último viernes del mes, pero al ser San Juan, en muchas ciudades es fiesta y está todo cerrado. Por eso, lo hemos adelantado y abrimos este jueves", explica Isabel Paricio, directora de Comunicación de El Corte Inglés en Aragón. Otras empresas reconocidas como Parfois también han fijado la misma fecha en el calendario para el inicio del periodo de rebajas veraniego.

Más información El Ayuntamiento de Zaragoza amplía el límite de gasto por establecimiento en el 'Volveremos'

Hay marcas como Intimissimi que se adelantaron un día a las grandes superficies y este miércoles ya lucían etiquetas con descuentos. "Tenemos buenas expectativas. Hay más movimiento, más eventos y más ganas de viajar y salir. Si el mes de junio está siendo bueno, entendemos que las rebajas irán bien", sostiene Nadia Orea, la franquiciada de esta tienda situada en el paseo de la Independencia de Zaragoza.

Nadia Orea, la franquiciada de Intimissimi, a la derecha, junto a una de sus empleadas. HA

Marcas como Calzedonia no tienen aún fijada la fecha de inicio y otras como Women Secret llevan con descuentos desde hace diez días y este jueves comienzan las segundas rebajas. Lo mismo sucede en Cortefiel. "El 10 de junio ya comenzamos y este miércoles ya tenemos la segunda tanda. Este año hay bastante movimiento aunque se han notado los días de calor. La gente era más reticente a salir por la tarde", reconoce Alexandra Faratila, encargada de la tienda de Cortefiel situada en el centro de la capital aragonesa.

Alexandra Faratila, encargada de la tienda de Cortefiel situada en el centro de la capital aragonesa. HA

En el pequeño comercio no ha habido consenso sobre la fecha de inicio. Hay quienes han preferido adelantarse, algunos han apostado por comenzar al mismo tiempo que las grandes superficies y otros no han pensado todavía qué día arrancarán.

"Tenemos la esperanza de que sea una buena campaña porque la gente tiene ganas de ir de vacaciones y antes suele acudir a comprar ropa. Sin duda hay más ventas que el año pasado así que creemos que en rebajas sucederá lo mismo", sostiene Pura Gabarre, dueña de la tienda de ropa para mujer Nora, situada en el paseo de la Gran Vía, que desde este jueves ya tiene los descuentos aplicados a la ropa.

Pura Gabarre, dueña de la tienda de ropa para mujer Nora HA

En la tienda de al lado, By Frida, Annete Marco, la dueña, reconoce que hay que seguir los pasos de las grandes compañías para que las ventas no disminuyan. "El 1 de julio como fecha de comienzo de las rebajas ha pasado ya a la historia. Al pequeño comercio solo nos queda hacer lo mismo que las multinacionales para poder vender. En el caso de no seguir sus pasos, estaríamos una semana sin dar salida a nada", apunta. En su establecimiento, comenzarán con descuentos del 20% e irán aumentando con el paso de las semanas.

Annete Marco, la dueña de By Frida. HA

Por su parte, Beatriz Gariburo, dueña de Bgb Shop, una tienda de ropa y calzado de Gran Vía, ya lleva tres días con precios rebajados. "Hay alegría ya que el covid nos está dando un respiro y es algo que se está notando en las ventas. Nosotras siempre comenzamos las rebajas un lunes, el año pasado comenzamos el 24 así que solo nos hemos adelantado dos días", explica la empresaria, que tiene toda la tienda y la web al 30%.

Beatriz Gariburo, dueña de Bgb Shop, a la derecha, junto a una empleada, Isabel Aibar. HA

Los clientes esperan "con ganas"

Entre los consumidores, hay algunos que llevan esperando la fecha desde hace semanas y otros que prefieren destinar el dinero a las vacaciones. "Yo si que aprovecharé para comprar ropa que ya tengo fichada en tiendas como Zara o Mango. También quiero intentar comprarme unas sandalias", sostiene Tania de Diego, que pasea por el centro de Zaragoza junto a sus amigas, Irene Andrés e Irene Márquez. "No estoy muy entusiasmada, pero igual compro cosas que necesito y que de normal son más caras", subraya Andrés. Por su parte, Márquez no tiene intención de adquirir ninguna prenda. "Hay muchos productos que son de temporadas pasadas y de este año, no hay nada o casi nada rebajado. Además llegan vacaciones y prefiero gastar en viajes o en tiendecitas en vez de en Inditex", reconoce.