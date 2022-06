Terapia con plantas: "Hay ancianos con demencia que no saben en qué mes viven y se orientan al ver el estado de la flor"

Recordar historias de la infancia cuando no es posible siquiera saber lo que sucedió hace apenas unos minutos. Las plantas ayudan a las personas que sufren demencia a viajar al pasado, recordar momentos de la infancia y a familiares que se fueron hace tiempo. Así lo explica Eva Creus Gibert, terapeuta hortícola y cofundadora de la Asociación Española de Horticultura Social y Terapéutica , que realiza actividades en diferentes hogares del IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) en Aragón y que esta semana ha organizado dos actividades "muy especiales" entre personas de diferentes generaciones.

Las plantas han sido el nexo de unión entre personas de diferentes edades. En el Hogar del barrio zaragozano de Casetas, los mayores han explicado a jóvenes de entre 16 y 18 años todas las peculiaridades de cada una de las especies. "Este tipo de actividades previene el aislamiento social y empodera a los mayores, que han hecho de profesores por un día. Les ha hecho sentir especialmente bien", sostiene Creus, que fue la organizadora.

Los mayores del Hogar de Casetas explican a los adolescentes todos los entresijos de las plantas. E. C.

"Pensamos que con la edad que tenían no iban a interesarse en absoluto por las plantas, pero no fue así. Fueron muy participativos y preguntaron a los mayores sobre las aromáticas y las suculentas", explica la experta, que añade que el tema que más les interesaba era cómo hacer esquejes, es decir, cómo hacer que una planta se multiplique. También mostraron interés en los detalles que hay que tener en cuenta para que una planta no muera. "Para los mayores es un verdadero orgullo. Al fin y al cabo están utilizando su jardín para enseñar y allí es donde pasan muchas horas", defiende Creus.

Con esta actividad, subraya la especialista, "se busca mejorar la salud de los mayores y ahuyentar la soledad". Es decir, "es una actividad terapéutica, multisensorial y social", apunta.

"Los aromas para los mayores también son un estímulo"

En la residencia de Romareda del IASS también ha organizado una sesión donde las plantas han sido la mejor fórmula para unir a familiares de diferentes edades. "Esta actividad se hizo con personas más dependientes. Invitamos a que viniesen los familiares de los residentes con una planta que les pudiese hacer recordar momentos del pasado", explica Creus. Trabajan con el espacio-tiempo: "Hay personas con demencia que no saben en qué mes viven y con el estado de la flor son capaces de orientarse y situarse en el tiempo".

"También trabajamos la motricidad, es decir, la relación entre lo que ven y lo que tocan. Los aromas para los mayores también son un estímulo. Ríen, lloran y recuerdan. Sin duda es terapéutico", especifica. Las familias están, según Creus, especialmente agradecidas con este tipo de actividades. "Al final, es duro ver a tu madre o a tu padre cómo se hace cada vez más mayor y pierde memoria. Ver cómo sus padres son capaces de recordar cosas del pasado supone una gran felicidad para ellos", sostiene.

Actividad con familiares y residentes en la residencia de Romareda del IASS. E. C.

"Cuando una persona mayor sufre demencia, pierde su identidad. Las plantas despiertan sentimientos y una persona que no es capaz de recordar lo que hizo hace diez minutos, sí puede contar una historia de hace muchos años simplemente con tocar las hojas", argumenta.

Creus recuerda con especial "cariño" la historia de un hombre que sufría "demencia total". "No hablaba nunca y tocó la tierra de una maceta y comenzó a hablar y a recordar momentos de su pasado. Resulta que era agricultor y recordaba perfectamente el aroma que tiene la tierra húmeda", cuenta, al mismo tiempo que relata otra historia emotiva. "Un hombre olió unos claveles y recordó el momento en el que se casó. Antiguamente en las americanas de los novios no faltaba este tipo de flor", sostiene.

Actividad con familiares y residentes en la residencia de Romareda del IASS. E. C.

¿Por qué ha aumentado el interés por este tipo de actividades y por las terapias relacionadas con plantas? “Nos movemos físicamente y recordamos a través de los sentidos. Precisamente lo bonito de una planta es que no te cansas: con la hoja se puede analizar multitud de formas, colores, aromas, texturas… igual que con las flores o los árboles, e incluso plantar aromáticas si hay huerto”, sostiene Creus, veterinaria de formación.

Origen de la terapia con plantas



El cuidado de plantas como disciplina terapéutica se remonta a siglos atrás. Creus Gibert defiende que el hombre ha vivido rodeado de plantas: “En el Antiguo Egipto, los médicos recomendaban a las personas de la realeza con problemas de salud mental que pasearan por los jardines o, en la Edad Media, era frecuente también en los monasterios, donde también iba gente del estrato social más bajo con patologías mentales”.

De hecho, como tal es una disciplina que nació en Estados Unidos, donde los mutilados de guerra se beneficiaron de actividades en los huertos y jardines y surgió esta disciplina. “Con las guerras mundiales se evidenció todavía más el uso de los psiquiátricos, donde había jardineras, y después evolucionó en terapias físicas”, añade Eva, veterinaria de profesión.