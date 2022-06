Los comerciantes de cereales aseguran que es "imposible" manipular el mercado

El presidente de los comerciantes e industriales de la Mesa de Cereales de la Lonja del Ebro, Santiago Coello, reconoció este sábado que la invasión rusa de Ucrania ha trastocado mucho el funcionamiento del trasiego de materias primas agrícolas en Europa pero aseguró que es "imposible" manipular el mercado, ya que en este participan muchos actores, lo que impide fijar unos precios que, por otro lado, se ven afectados por factores muy diversos. El también director general de Silos Aragoneses de Canfranc respondió así a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), que el viernes denunció la existencia de un acuerdo entre los operadores para bajar el precio del cereal justo en el inicio de la cosecha.

"Si hay un mercado global y transparente en el mundo es este", aseguró Coello, que representa a empresas que ejercen como intermediarias entre el origen y el destino del cereal. "Nosotros recogemos el grano y a partir de ese momento lo analizamos, lo ordenamos y lo llevamos a nuestros almacenes para después ir vendiéndolo", explicó. "Lo que aportamos es liquidez al mercado, ese es nuestro valor", destacó, antes de reseñar que ellos compran en dos meses -al concluir la cosecha- y venden luego en nueve o diez meses. "Al final, los que responden del producto ante el cliente final son los almacenistas", añadió.

Subida y bajada

El directivo de Silos de Canfranc recordó que el precio de los cereales subió de modo rotundo tras el inicio de la invasión rusa y que luego paulatinamente ha ido bajando, si bien la situación sigue siendo muy complicada. "Lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con una situación normal del mercado, de efectos de la sequía en las cosechas o cosas de ese tipo sino por un hecho bélico y nadie en el sector tenía experiencia en gestionar algo así", apuntó. "Estamos en un escenario geopolítico y bélico complejo en el que los precios no se fijan en España y en el que no sabemos qué va a pasar, ya que la guerra continúa y no sabemos si habrá más sanciones de la Unión Europea a Rusia", dijo también.

Santiago Coello quiso dejar claro que la Lonja del Ebro, como otras lonjas, no fija precios, solo indica precios orientativos. Pactarlos, aseveró a continuación, está prohibido por la UE. Un ejemplo que demuestra esta realidad, recalcó, es que en la sesión del lunes pasado de la Mesa de Cereales de la Lonja del Ebro, "la cebada reflejó un precio superior a la de la Lonja de Lérida, cuando siempre ha estado entre 5 y 10 euros por debajo".

En su comunicado del pasado viernes, UAGA aseguró que las empresas compradoras están "manipulando la libre competencia y se ponen de acuerdo para bajar los precios, de forma que compran barato para luego sacar mayor beneficio vendiendo a precios altos". Por ello la organización agraria recomendaba a agricultores y cooperativas retener el grano. Aragón cuenta con más de 13.000 productores de cereal.