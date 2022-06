El tradicional encierro sobre el puente de Gallur, en el aire

El encierro de reses bravas en el puente de Hierro de Gallur es uno de los actos más tradicionales en las fiestas patronales de la población ribereña que comienzan hoy en honor a San Antonio. Su antigüedad está acreditada en más de un siglo atrás, pero hay constancia de que se desarrollaba ya bastante antes. Este 2022 su celebración está en el aire por el mal estado de las aceras del paso, que llevó a la DGA a prohibir la presencia de público sobre él. El tradicional acto se puede salvar ‘in extremis’.

La posibilidad de perder la imagen de los corredores encaramados en las arcadas mientras las reses bajan del camión y atraviesan la infraestructura ha incendiado estos días las redes y los ánimos de los galluranos. El Gobierno de Aragón, a través de la Subdirección Provincial de Carreteras, prohibió terminantemente –el 11 de mayo pasado– la presencia de corredores y público. Ponía en tela de juicio así los encierros tal y como se habían programado los días 13, 29 de junio y 3 de julio. Advirtió al Ayuntamiento de su obligación de impedir de forma física el acceso de personas y se permitía exclusivamente la suelta de reses bravas en el mismo.

En el mismo documento, Carreteras recordó que las últimas obras de consolidación se remontan a 1997. Ya entonces se limitó a 30 toneladas. Las juntas de las chapas de las aceras se repasaban anualmente, una operación que, según Carreteras, se hizo por última vez en 2018.

NOTICIAS RELACIONADAS Los cien años de las fiestas de Gallur en un libro

Con la tensión y el malestar en plena efervescencia a medida que el inicio festivo se acerca, ayer el Departamento que dirige Bizén Fuster comunicó al Ayuntamiento, en el que gobierno el PSOE, que si este asumía como organizador los daños materiales y personales que se puedan producir, se podría autorizar. A la vez, una brigada de Carreteras estuvo llevando a cabo trabajos de mantenimiento que podrían continuar este viernes. La concejala de Festejos, Ana Blanco, señaló que todavía no hay decisión al respecto. "Sigo sin tener un documento de Carreteras donde se autorice la presencia de público en el encierro. Si el día 11 no era seguro, ¿ahora lo es? Lo primero es la seguridad", zanjó. "Es una infraestructura centenaria que necesita una rehabilitación", dijo.

El reglamento taurino

La calle Baja y la Plaza se convierten aquí en el eje de la fiesta que, como en otras muchas poblaciones, sería impensable sin la programación taurina. El Ayuntamiento advierte que estas fiestas hay que respetar más que nunca la normativa que prohíbe el maltrato animal. "Que este año se aprueben los festejos taurinos no ha sido un camino de rosas precisamente", aseguró la edil.

La causa es la denuncia presentada por un particular contra el Ayuntamiento gallurano y la DGA después de las últimas fiestas de la Cátedra celebradas en febrero. "Ha sido la gota que ha colmado el vaso después de un histórico de avisos y denuncias. En resumidas cuentas, que no nos pasan ni una más si queremos tener festejos populares taurinos. Si no se respeta la normativa son tres años mínimo sin festejos", avisó. Señaló también que como delegada de Festejos ha luchado para que "dieran el aprobado en todo y tener todos los permisos", pero tras la denuncia ha sido una "verdadera pesadilla". Los negativos antecedentes han llevado a que el Departamento de Espectáculos requiera la contratación de un segundo director de lidia –anteriormente se exigía uno– para cada uno de los festejos y condiciones específicas que chocan frontalmente con las costumbres locales.