Nuevas tecnologías en el aula con un enfoque inclusivo

La tecnología nos ha permitido alcanzar cosas que hace unos años eran impensables. Su integración en la sociedad ha sido constante e incesante, afectando a todos los ámbitos de nuestra vida. El teléfono móvil ya no es un teléfono, sino que es capaz de hacer todas las acciones que se podrían hacer con un ordenador, pero en un tamaño reducido.

El impacto de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) también ha llegado a las aulas, provocando cambios en la forma de enseñar de los docentes, y plantea una serie de preguntas. ¿Deberían los alumnos utilizar ordenadores en clase? ¿Qué ocurre con aquellas personas que no tienen acceso a internet o a las nuevas tecnologías en sus casas? Gracias a dos libros, que fueron presentados en el Campus de Huesca, podemos hacernos a la idea de cuál es el panorama actual de las nuevas tecnologías y cómo abordar todas estas cuestiones.

Estas obras, tituladas ‘Tecnologías y neuroeducación desde un enfoque inclusivo’ e ‘Inclusión educativa y tecnologías para el aprendizaje’, están coordinadas por Cecilia Latorre y Alejandro Quintas, profesores de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca. Se construyen sobre tres pilares fundamentales: la tecnología educativa, el enfoque de la atención a la diversidad y la neuroeducación. Ambos libros tienen un corte teórico, es decir, lanzan sus reflexiones, pero "no pretenden transmitir más recursos para maestros, sino revisar sosegadamente una fotografía actual del sistema educativo", explica Alejandro Quintas.

Según Cecilia Latorre, la situación actual de la educación y la integración de las nuevas tecnologías es positiva. "Estamos en un proceso de cambio y la sociedad siempre está transformándose. Dentro de ese cambio, es normal que se produzcan periodos en los que se detecten más carencias u obstáculos", que podrían ser las limitaciones económicas o cómo se gestionan los recursos tecnológicos que se tienen en las aulas, asevera la coautora, por lo que incide en que "tenemos que ser realistas y pensar que estamos en plena evolución, cambio, y que cuesta que lleguen estos cambios de manera integral a las aulas".

Además, cabe destacar el esfuerzo que deben realizar los docentes a la hora de que las nuevas tecnologías sean inclusivas y lleguen a todos los alumnos. "Es importante hacer referencia a la cuestión económica. Es un limitador evidente, pero ahí entra la capacidad de creatividad del profesor. Por ejemplo, si se trabaja en un proyecto donde es necesario utilizar el ordenador, en lugar de que sea un trabajo individual se puede hacer un trabajo alternativo, como proyectos en grupo, por parejas o fundamentados en el aprendizaje cooperativo", explica la docente, que opina que "lo más importante es tratar el uso de la tecnología desde una perspectiva inclusiva. Si vamos a integrar diferentes herramientas que deben facilitar o motivar el aprendizaje, tenemos que replantear si van a funcionar o no".

La neuroeducación, factor clave

Otro de los aspectos que, según Quintas, está en auge en los últimos años es la neuroeducación, objeto de reflexión en uno de los libros. "La neuroeducación consiste en atender las aportaciones o avances que han existido en la neurociencia o en la neuropsicología. Cómo funciona el cerebro humano y el sistema nervioso en cuanto a percepción, atención, aprendizaje, memoria, coordinación, de cara a la docencia en general. Es decir, cómo podemos pensar la educación desde las pruebas que se conocen de neuroeducación", resume el coordinador de las obras.

Así pues, según cree Latorre, la neuroeducación ha sido uno de los avances en materia científica más importantes de la última década. "Se ha conseguido demostrar cómo aprende el cerebro. Hasta ahora, se pasaban por alto cuestiones como el uso de la tecnología para estimular la atención y motivación". Otro de los progresos es todo lo que tiene que ver con lo emocional. "Los últimos estudios ponen en evidencia que se aprende a través de la emoción. Es otro de los grandes avances que la neurociencia nos trajo al ámbito educativo", añade.

La competencia digital, necesaria para los docentes

Un aspecto a tener en cuenta con respecto a la influencia de las nuevas tecnologías es la adaptación, ya no solo de los alumnos, sino de los propios profesores, obligados a conocer las posibilidades que ofrecen estas herramientas. "Hablamos sobre una nueva competencia, la digital, que deben tener los profesores, porque se está produciendo, a la par que la inclusión de las nuevas tecnologías, una brecha digital", asegura el profesor. Es decir, un docente no puede acceder a su puesto de trabajo por no tener competencias digitales, a pesar de tener el resto de competencias.