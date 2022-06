200 niños de Primaria participarán este viernes en la 'Green Week Unizar'

Los campus de Huesca y de Teruel y el de San Francisco en Zaragoza se unen desde este viernes 3 de junio a la 'Green Week' como preludio de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, que se celebrará el último viernes de septiembre. Y lo hacen con talleres, desayunos científico-saludables, yincanas, actividades de movilidad sostenible, experimentos en 'El Rincón de la ciencia', así como charlas de sobre nutrición y salud y economía circular, en los que participarán 200 niños de Primaria de las tres ciudades: 100 en Zaragoza, 50, en Huesca y otros 50 en Teruel.

A las 10:00h, de forma simultánea, se leerá un manifiesto por el clima junto al alumnado participante en cada campus. En el de San Francisco será en el Mercado Agroalimentario. de la Facultad Derecho; en el de Huesca en el edificio del Vicerrectorado (C/ Ronda Misericordia, 5) y en Teruel, también en el edificio del Vicerrectorado (C/ Atarazana, 2).

Además, 50 alumnos asistirán el miércoles, 8 de junio, a una visita geológica por el Ebro, desde las 9:30 a las 11:00h con motivo del Día Mundial de los Océanos.

Las actividades de la 'Green Week' se enmarcan dentro del proyecto europeo 'G9Missiones, Go for the Missions!' del Grupo 9 Universidades, al que pertenece la Universidad de Zaragoza. Este proyecto está gestionado por las respectivas Unidades de Cultura Científica y financiado por la Unión Europea dentro de Horizonte Europa: Programa Marco de Investigación e Innovación.

El Día Mundial de las Bicicletas (3 de junio), el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) y el Día Mundial de los Océanos (8 de junio) inspiran el programa divulgativo de la 'Green Week' o Semana verde con un claro protagonismo de la ciencia contra el cambio climático. La lectura del manifiesto mostrará el compromiso de las instituciones del G-9 a impulsar y apoyar la investigación relacionada con las misiones del programa Horizonte Europa de Investigación e Innovación de la Unión Europea (UE): Salud del suelo y Alimentos, Cáncer, Adaptación al Cambio Climático, Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras.

Actividades de la 'Green Week Unizar' en Zaragoza

10:00 a 10:15 - Lectura de Manifiesto del consorcio G9MISSIONS y Aplauso por el cuidado del Clima. A cargo de la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Ángela Alcalá, y el alumnado participante en la Facultad de Derecho.

10:15 a 13:00 - Circuito con 100 niños de 6º de Primaria que irán rotando en pequeños grupos en diferentes actividades:

-Yincana de bicicletas (Servicio de Actividades Deportivas)

-Desayuno científico saludable, con dos breves charlas bajo el titulo '¿Es mejor reparar que tirar y comprar de nuevo?” por na Grilló, profesora de la Facultad de Economía y Empresa e investigadora en Economía Circular en IEDIS-Unizar y 'Come bien, come rico' con Natalia Giménez-Legarre, María L. Miguel-Berges, Gloria Pérez-Gimeno, Andrea Jimeno-Martínez, Pilar De Miguel-Etayo, Diego y Natalia. Dietistas-Nutricionistas. Grupo GENUD (IA2, CiberOBN, IIS-Aragón) y alumnos de prácticas.

-El Rincón de la ciencia con las siguientes actividades: investigar en energía para cuidar el planeta (INMA), taller de 'Fraudes alimentarios' (IA2), 'De paseo por un Planetario y un Museo de Matemáticas' (IUMA), '¿Conoces los secretos que esconden las vacas?' (IUCA), 'Entender las piedras, comprender el pasado' (IPH), '¿De dónde vienen estos alimentos?' (IA2), Córner show sobre agroalimentación (IA2) y diferentes talleres de sostenibilidad: 'Café cero emisiones' con una cocina solar y yincana sobre los ODS (Oficina Verde Unizar),

Yincana sobre rayos cósmicos, radiación y partículas (CAPA) junto a la Facultad de Ciencias y una visita guiada a los puestos del Mercado Agroalimentario.

Actividades de la 'Green Week Unizar' en Huesca

10:00 a 10:15 - Lectura de Manifiesto del consorcio G9MISSIONS y Aplauso por el cuidado del Clima. A cargo de la vicerrectora del Campus de Huesca, Marta Liesa, y los 50 alumnos de primaria participantes.

10:15 a 10:45 - 'Come energía de la buena. La importancia de la calidad de los hidratos de carbono'. Charla sobre alimentación saludable y sostenible por Iva Marqués, profesora titular de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte.

10:45 a 11:15 – 'Baruk, el pirata'. Yincana de movilidad activa y sostenible (Servicio de Actividades Deportivas).

11:15 a 11:30 – Desayuno saludable.

Actividades de la 'Green Week Unizar' en Teruel

10:00 a 10:15 - Lectura de Manifiesto, del consorcio G9MISSIONS y Aplauso por el cuidado del Clima. A cargo de la investigadora Magdalena Méndez junto con el vicerrector del Campus de Teruel, José Martín-Albo, y los 50 alumnos de primaria participantes.

10:15 a 10:45 - Yincana de movilidad activa y sostenible.

10:45 a 11:00 - Desayuno saludable.

11.00 a 11:30 - 'Come con color, come con cabeza'. Sesión interactiva con Alba Mª Santaliestra-Pasías, Isabel Rueda y Alicia Larruy-García, dietistas-nutricionistas del grupo GENUD (IA2, CiberOBN, IIS-Aragón).