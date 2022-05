Olga Sovgyria en Zaragoza: "Rusia mata a niños y viola a mujeres, nuestra única salida es luchar"

"No queremos vivir en represión, después de que Rusia ha matado a la población civil, a niños, ha violado mujeres y ha usado torturas, no tenemos otra salida que resistir y luchar por nuestro país y nuestros valores". Con estas palabras la diputada ucranicana Olga Sovgyria, del partido mayoritario del presidente Zelenski, denunció este lunes en Zaragoza los graves abusos y crímenes de guerra que sufre la población de su país en los territorios ocupados por el ejército ruso.

Sovgyria, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Kiev y que se expresa perfectamente en español, habló ayer de la capacidad de resistencia de su país y del mayor respaldo que reclama a España y Europa. La actividad, organizada por las fundaciones Ibercaja y Giménez Abad, congregó a más de un centenar de personas en una de las salas del Patio de la Infanta.

Ante los medios de comunicación, Olga Sovgyria alertó de que en estos momentos cualquier ciudad y aldea ocupada por las tropas de Putin"puede ser una nueva Bucha", donde tras la retirada de los soldados se encontraron los cadáveres de más de 300 civiles."No tenemos la información completa sobre la situación de estos territorios y el nivel de crímenes y de violencia puede ser muy grave", aseguró. En ellos, describió, se vive una "catástrofe humanitaria", con"gente sin agua, luz ni conexión a internet, y ya utilizan el dinero ruso".

"Las sanciones más duras"

Sovgyria, que llegó a la capital aragonesa desde Málaga donde se encuentra de visita oficial, subrayó que en Ucrania están en juego los valores democráticos europeos y que si ahora "no se para al régimen ruso cualquier otro país puede ser su víctima". Por ello, lamentó que no haya unidad a la hora de aprobar el sexto paquete de sanciones a Moscú y el posible embargo a las importaciones de petróleo ruso."No tenemos la intención de dejar a Rusia los territorios ya ocupados y necesitamos la sanciones más duras", afirmó.

Reclama más armas, ayudas económicas para los refugiados (entre ellas el transporte público municipal gratuito) y que el respaldo del Gobierno de España "se prolongue hasta el final de la guerra" y no solo los seis meses que acordó la Unión Europea. Ya han transcurrido tres y no ven cerca el final."Estamos preparados para resistir, pero necesitamos apoyo", subrayó.

La parlamentaria mostró su temor a que después 97 días, la guerra esté perdiendo relevancia en los medios de comunicación. De ahí que políticos como ella lleven a cabo giras"para que se conozca de primera mano lo que está pasando realmente". Sovgyria visitó ya a principios de mayo Barcelona, Madrid y Valencia. En el encuentro también participaron el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada.