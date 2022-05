Aragón ha realizado 49 trasplantes de órganos en los cinco primeros meses del año

Aragón ha realizado durante los cinco primeros meses del año 49 trasplantes (39 renales, ocho hepáticos y dos cardíacos) gracias a la generosidad de 25 familias que perdieron a un ser querido y 3 donaciones procedentes de donante vivo. Toda esta donación habida ha conllevado más de 711,9 años de vida ganados a los pacientes trasplantados. Se ha registrado, además, un incremento en la actividad del 47% con respecto al mismo período del año pasado, superando incluso las cifras alcanzadas en la época prepandemia. 2019 fue, ha señalado Raquel Montoiro, coordinadora autonómica de trasplantes, era un año de “récord de actividad de donación y trasplante” en la Comunidad. “De momento, y si la crisis del coronavirus lo permite, se observa un aumento en estos cinco primeros meses y esperamos que sigamos así hasta final de año”. Estos datos se han dado a conocer este martes, en una presentación en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza en la que han participado distintas entidades sociales como Alcer Ebro, Alcer Huesca, Alcer Teruel, Aetha (Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos), Asociación de Trasplantados de Corazón Virgen del Pilar, Asociación de Trasplantados de Córnea de Aragón (Atca), Asociación Dona Médula Aragón y Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística. Estos se colectivos se han reunido con motivo de la conmemoración, el primer miércoles de junio de cada año, del Día del Donante de Órganos y Tejidos. Este miércoles se instalarán distintas mesas informativas en puntos de Aragón.

En el transcurso del encuentro, José María Anoro Asensio, presidente de la Asociación de Trasplantados de Córnea de Aragón, ha leído un manifiesto en el que ha apelado a la “generosidad” de los donantes y de sus familiares: “Las personas trasplantadas que nos agrupamos en las asociaciones vivimos, sentimos y vemos gracias a la generosidad de los demás”. “Sin donantes, no hay trasplantes. Sin donantes, no hay vida. Sin generosidad, no somos nada”, ha concluido.

Un 25 % de las donaciones de donante cadáver provienen de donación en asistolia. Del total, 21 de las donaciones se han producido en el Hospital Universitario Miguel Servet, cinco en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y dos en el Hospital Royo Villanova. En el Obispo Polanco de Teruel y en el San Jorge de Huesca en estos primeros cinco meses del año no ha habido ninguna donación. Son los cinco hospitales aragoneses con programa de donación.

“El intercambio de órganos siempre ha sido muy importante en los programas de donación y trasplantes”, ha explicado Montoiro. “Y ha cobrado una gran relevancia durante la pandemia, para poder seguir manteniendo la actividad en los distintos hospitales españoles”. Entre enero y mayo, en Aragón, se han generado 66 órganos (33 se han enviado a otras Comunidades) y la región ha recibido 15 órganos.

En cuanto al perfil de los donantes, un 74% eran hombres. La edad media es de 54 años. Y en el 41% de los pacientes están entre la franja de edad de 46 a 60 años. Y el 13% eran mayores de 70. “Si lo comparamos con años prepandemia, observamos que la edad media era más elevada. El año pasado, en el 50% de los casos en el mismo periodo de tiempo tenía más de 70 años. Así que, desgraciadamente, hemos visto un rejuvenecimiento de la media de edad de los pacientes”. El 36% han sido pacientes que no han superado hemorragias cerebrales y accidentes cerebrovasculares isquémicos y en un 12% “ha sido por accidentes de tráfico”. “Probablemente esto explique el aumento de la edad media”, dijo.

Con esta actividad, ha indicado la coordinadora autonómica de trasplantes, “se han ganado 711,9 años de vida para los pacientes trasplantados, 393,8 para aquellos trasplantados en Aragón y 318,1 con nuestros órganos generados en otros pacientes de otras comunidades. Es una buena noticia”.

Respecto a la lista de espera, en la actualidad hay 11 pacientes en lista de espera de trasplante hepático, 89 para recibir un trasplante renal y uno para trasplante cardíaco.

Montoiro, además, ha añadido que el año pasado hubo 60 donantes en toda España que habían sufrido la infección por coronavirus: “Ahora, quien ha pasado la covid no se descarta para la donación, sino que se valora el riesgo-beneficio”.

Donación de tejidos

En el caso de los tejidos se han donado durante este período un total de 38: 22 oculares y 16 osteotendinosos. Estas donaciones han dado lugar a 159 implantes. En cuanto a la donación de médula ósea, en este comienzo de 2022 se han inscrito un total de 258 donantes. Se han realizado 19 trasplantes de progenitores hematopoyéticos autólogos: 5 se han realizado en el Clínico y 14 en el Miguel Servet, de los que tres han sido en población pediátrica. En este hospital también se han realizado dos trasplantes alogénicos.