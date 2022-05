Maru Díaz asegura compartir “al 100%” el frente amplio de Yolanda Díaz y abrirá Podemos a la sociedad civil

La secretaria general de Podemos-Aragón, Maru Díaz, ha asegurado este jueves que comparte "al 100%" el frente amplio que propone Yolanda Díaz y que, de cara a las autonómicas de 2023, abrirá la formación morada a la sociedad civil con vistas a formar "una candidatura de Gobierno".

Su intención es 'fichar' a "personas que en su día se alejaron de la política por desafección" o que "hacen política en su vida cotidiana pero no militan en ninguna organización". "Esto no va de sentarnos con otros partidos políticos en una mesa a puerta cerrada a negociar. Va de buscar el mejor equipo de Gobierno para 2023 pensando en Aragón a lo grande", ha dicho.

El problema es que esto no se puede hacer "en una esquinita del tablero a la izquierda del PSOE". "En esta etapa tenemos que ser capaces de no ocupar ese espacio tradicional que se le ha asignado a la izquierda, sino ser conscientes de que la mayoría de las políticas que hemos puesto encima de la mesa las hemos hecho para una mayoría social que no nos buscaría en ese rincón y para la que, sin embargo, hemos trabajado y mejorado la vida", ha subrayado. Se trata de un proceso que "necesitará de mucho café y tiempo de escucha para tejer alianzas". El trabajo "ya ha empezado", aunque los contactos "no se pueden hacer públicos todavía". "Somos conscientes de que hay mucha gente fuera mirándonos y de que hay perfiles muy importantes que tendrían mucho que decir", ha agregado.

Díaz ha reconocido que la situación vivida en Andalucía no ha sido el mejor ejemplo, de ahí que abogue por hacer su camino desde el diálogo y el entendimiento. "Los plazos se verán. En política, un año es mucho tiempo. Sabemos que no nos podemos dormir y que toca un verano en el que coser y buscar esos contactos", ha señalado.

La también consejera de Ciencia y Universidad confía en que Aragón tenga presupuestos también este año. "Es la mejor fórmula para acabar bien la legislatura. Hay proyectos que necesitan de un nuevo apunte presupuestario”, ha incidido. Ha reconocido, a este respecto, que todos han tenido su dificultad, dado que tuvieron que aprobarse “en medio de una pandemia o con unos déficits draconianos" impuestos por el Estado.

No ha ocultado Díaz que estos tres años han sido "complejos". “Podemos estar moderadamente satisfechos de esos tres años de trabajo. Hemos puesto a la gente en el centro y apostado por un Gobierno que no tuviera que elegir entre la salud y la economía, demostrando que se podía salir de la crisis de otra manera”, ha expuesto, destacando que el mejor programa de cara a 2023 es todo lo que “está escrito ya en el Boletín Oficial de Aragón (BOA)”.