CSIF denuncia que casi el 20% de los colegios de Aragón no tienen profesores de apoyo

El sindicato CSIF ha denunciado que alrededor del 20% de los colegios de Aragón no cuentan con profesores de Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje. Este personal se encarga de apoyar a los alumnos con necesidades educativas especiales, cuya matrícula aumenta cada año en Aragón, según ha recordado Mónica de Cristóbal, representante de Educación de CSIF. Ha lamentado que el Departamento de Educación no dote a estos centros del personal necesario hasta que no se solicita por parte de los equipos directivos, un proceso que se puede dilatar hasta mayo. "Esto genera inestabilidad para los proyectos educativos y el alumnado", ha subrayado.

Así, en cinco de los 190 colegios de la provincia de Zaragoza no hay profesorado de Pedagogía Terapéutica asignado y 11 no cuentan con profesionales de Audición y Lenguaje. En la provincia de Huesca la situación se repite con la falta de estos profesionales en 10 y cuatro centros respectivamente. Y en Teruel la situación todavía es peor. Hasta 19 colegios no tienen docentes de Audición y Lenguaje y otros siete no cuentan con profesionales de Pedagogía Terapéutica.

De Cristóbal ha recalcado que este problema se incrementa cuando se trata de institutos, donde casi la totalidad no cuentan con docentes de Audición y Lenguaje: "No entendemos que consideren que las necesidades de comunicación del alumnado desaparecen al pasar de una etapa obligatoria a otra". Ha criticado, además, que algunas de las plazas existentes cuentan con excesivos desplazamientos: el 70% de la plantilla tiene carácter itinerante. "Hay 14 plazas que deben atender a siete centros diferentes, seis que trabajan en nueve colegios y dos que acuden a hasta 14 centros y localidades diferentes", ha ejemplificado.

Según la encuesta llevada a cabo entre más de 200 docentes, el 90% considera que el tiempo que dedica a sus alumnos es insuficiente para cubrir sus necesidades educativas y el 75% afirma que la carga burocrática es excesiva. Además, el 80% de los equipos directivos asegura haberse sentido desatendido por el Departamento de Educación ante las peticiones que han realizado.

En este sentido, Gema Tomás, responsable de negociación autonómica, ha recordado que desde 2018 se ha reclamado en "todas las mesas de negociación" que se publique la cuarta orden de inclusión que fijará ratios y número de profesores necesarios para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. El Decreto de Inclusión al que va ligada se publicó en 2017.