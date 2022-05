Aragón aún tiene 34 plazas vacantes en Medicina de Familia para los nuevos mir

A falta de que finalice este viernes el plazo para la adjudicación de las 329 plazas de Formación Sanitaria Especializada en Aragón, la mayoría destinadas a médicos internos residentes (mir), aún quedan 34 vacantes en Medicina de Familia, donde se ofertan este año 75 plazas. Por el momento, se han elegido ya 41 puestos en esta especialidad, entre ellos todos los que había disponibles en el sector Zaragoza II, el que tiene al Miguel Servet como hospital de referencia, pero quedaban vacantes en los otros siete sectores sanitarios.

Las sociedades científicas reconocen que la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria no suele cubrir todas las vacantes y, si lo hace, algunos abandonan a lo largo del periodo formativo. El déficit de facultativos es uno de los problemas en el sistema sanitario, además del progresivo envejecimiento de las plantillas. En Aragón, del total de profesionales, 4.619, el 25,7% tiene 60 años o más; un porcentaje que aumenta en Atención Primaria, donde alcanza el 36,7%. De los primeros 6.000 facultativos de la lista de aprobados mir de este año que ya han elegido destino, 24 se han decantado por Medicina de Familia en Aragón.

Hay, además, otras 14 plazas de formación en Medicina en la Comunidad que todavía no han sido adjudicadas en el proceso que finaliza este viernes de otras especialidades, como Geriatría (7), Anatomía Patológica (1), Microbiología y Parasitología (1), Medicina del Trabajo (1) y Medicina Preventiva y Salud Pública (4). En total, se ofertaron en Aragón alrededor de 245 plazas de Formación Sanitaria Especializada en Medicina, además de otras titulaciones, como Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de la Psicología, Química, Biología y Física. El examen se celebró el pasado 29 de enero y los nuevos residentes tomarán posesión de su plaza en el centro elegido a finales de este mes.

Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), "reconoce que, hoy por hoy, el trabajo, sobre todo en el medio urbano, está muy sobrecargado, con lo cual es poco atractivo". En su opinión, el problema radica en que "la oferta no encaja con los tiempos actuales: ahora hay mucha demanda de Médico de Familia y la oferta sigue siendo como cuando sobraban profesionales". Las plazas, dijo, "tardan en cubrirse, porque seguimos estando en déficit. Hay más plazas que médicos de familia, y por esa razón también determinados puestos no se van a cubrir". Una visión que comparte el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Aragón (Semergen), Ángel Vicente Molinero, quien asegura que la elección telemática de plazas mir tampoco ha ayudado. "La situación que ha generado la pandemia en Atención Primaria ha hecho que muchos tutores quieran dejar esta función, no solo en Aragón, sino a nivel estatal". Y además la necesidad que existe de médicos de Familia "no se traduce en contratos que se ajusten a la realidad asistencial del país". Hay que hacer una reforma, aseguró, del programa de la especialidad y existen "pocos centros rurales acreditados en Aragón". Tal y como destacó, hay una "triple problemática": "Todas las plazas que se ofertan no se van a cubrir, hay quien coge plaza pero probablemente no se incorpore o quien se incorpora y lo deja. De las 75 plazas ofertadas en Aragón a lo mejor acaban la especialidad, dentro de cuatro años, 30".

"Es totalmente vocacional"

Semergen organiza el próximo 4 de junio la V Jornada de jóvenes médicos de Atención Primaria, para que los residentes de Familia conozcan la sociedad científica. Para Sara Giner, residente de segundo año en el sector Zaragoza II, en el centro de salud Rebolería, este encuentro va más allá, porque ofrece la posibilidad de "ver a lo que se van a enfrentar, conocer la cercanía y el contacto con la Medicina". "Ya vale de decir que estamos cansados y saturados. Ese discurso ha pasado. Es el momento de empezar a mover ficha. Nadie se va a preocupar de levantar la Atención Primaria si no lo hacemos nosotros. No podemos trasladar a las nuevas generaciones un tono negativo. Al final la saturación de la presión asistencial pasa a un segundo plano".

Medicina de Familia "es totalmente vocacional. Es la especialidad que más plazas ofrece y siempre va a ser donde más vacantes queden. Somos los jóvenes los que vamos a dar un giro a esta especialidad, venimos con fuerza y la situación cambiará".