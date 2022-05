"Hay que acelerar la digitalización para mejorar la gestión de un recurso limitado como es el agua"

"Hay una oportunidad única y una necesidad de realizar una mejor gestión integral del ciclo del agua. Y para eso, urge medir los consumos. No podemos seguir sin ser todo lo eficientes que podamos más para cuidar un recurso escaso que necesitamos para sobrevivir". Es el primer menaje que ha lanzado Dolores Fornals, directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA) en el desayuno sobre '‘Digitalización y sostenibilidad en la gestión del agua’ organizdo por HERALDO y patrocinado por Aqualia.

"Preservar este bien de dominio público es fundamental", ha reiterado. "La eficiencia pasa por meter sensores, captar los datos, medirlos, anticiparnos a las previsiones de crecidas y sequías para mejorar la calidad y cantidad de un recurso natural en el que somos soberanos. Ojalá pudiéramos decir lo mismo de la energía", ha señalado esta experta, que ha compartido mesa de debate con Julio López, director Gerente Ecociudad; Juan Luis Castillo, director de Zona II de Aqualia, y Víctor Viñuales, director ejecutivo de la Fundación Ecodes. Los fondos europeos de recuperación y resiliencia pueden aportar la financiación necesaria, ha recordado.

"La colaboración público privada es clave y también los Perte. Estamos en el buen camino pero hay que imprimirle una marcha más", ha señalado por su parte Juan Luis Castillo, de Aqualia. "Somos miles de millones de personas para utilizar un recurso limitado como es el agua" y hay que aprovechar la tecnología para una gestión eficiente de este recurso y que se devuelva a la red en las mejores condiciones posibles, ha subrayado. "Administración y empresas deben tener un control total para gestionar en tiempo real el ciclo integral del agua", ha remarcado. "Hemos esperado más de la cuenta. No se trata tanto de trabajar en la oferta y la demanda como en aprovechar al máximo el recurso", ha dicho.

"Hay que meter una segunda marcha", ha insistido también Julio López, de Ecociudad, reconociendo que no tiene nada que ver cómo se gestionaba el agua hace quince años con lo que se hace ahora en que se dispone de robots para entrar en las tuberías, gemelos digitales, etc. "El salto tecnológico es muy grande, pero hay que digitalizarse más o no vamos a ser capaces de responder a los grandes retos. No hay alternativa", ha indicado.

"El fin es preservar un recurso limitado y la digitalización es el medio", ha añadido Víctor Viñuales, de Ecodes. "El agua es el ojo del huracán del cambio climático, se derriten los polos, cada vez hay más sequías y poder gestionar todo eso nos va a exigir innovación tecnológica y social". En España, ha indicado, tenemos una ventaja como es contar con el primer organismo de cuencas del mundo, pero hay que acelerar el ritmo del cambio hacia una mejor gestión.

Son muchas las asignaturas pendientes, ha advertido la directora del Instituto Aragonés del Agua. "Queda un 23% de riego por gravedad que no se ha modernizado cuando la demanda de agua de regadío supone el 92%". Según Fornals, "hay que reducir pérdidas y ser más eficientes porque hay muchos pueblos en Aragón que no tienen todavía sistemas digitales de gestión del agua" y ha puesto como ejemplo que una convocatoria de ayudas que han sacado en este sentido, se han presentado 343 municipio, casi la mitad de los que hay en Aragón".