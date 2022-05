Cuatro aragoneses optan a las audiciones al mejor talento callejero en 'Got Talent'

Los aragoneses Diego Solans, de Huesca; los hermanos Unai y Nerea Liarte, de Teruel; y Ander 2K, de Zaragoza, son cuatro de los 52 candidatos seleccionados para poder ganar el pase directo a las audiciones del programa 'Got Talent España', de Telecinco, en el que artistas callejeros demuestran sus diferentes dotes artísticas. De ellos, solo diez tendrán la oportunidad de demostrar ese talento al jurado y a los telespectadores.

En total son un candidato por cada provincia (en el caso de Teruel, dos: los hermanos de Alcañiz) y sus dotes van desde danza urbana o funk, música curativa, fútbol 'freestyle', trucos de magia, espectáculos de luces y fuego... Por lo que se refiere a los candidatos aragoneses, Diego practica la bicicleta 'freestyle', Unai y Nerea la danza y Ander 2K es rapero 'freestyle'. Estas son sus presentaciones:

El oscense Diego Solans, de 22 años. Telecinco

El joven oscense Diego Solans, de 22 años y del pueblo de Vencillón, practica bicicleta 'freestyle', un deporte que empezó hace cinco años y del que le gustaría hacer algún día su trabajo. "Lo que más me llama la atención es el riesgo. Aunque tengo unas cuantas lesiones, porque me he roto muchas cosas, es una pasión", afirma en su vídeo de presentación para ser seleccionado candidato a un pase directo a las audiciones del programa televisivo.

Para Solans, lo más importante es demostrar a todo el mundo de la bici que no todo es pedalear. "Hay muchos deportes y este es uno de ellos. El 'freestyle' es poco conocido y me encantaría darlo a conocer", destaca.

Los hermanos Unai y Nerea Liarte, de Alcañiz. Telecinco

A los marchosos hermanos turolenses Unai y Nerea Liarte, de 19 y 22 años y de Alcañiz, les gustaría poder participar en 'Got Talent' para demostrar sobre un escenario la danza que "de normal" hacen por las calles de su pueblo. Unos bailes a ritmo de jotas y músicas orientales, tal y como exhiben en su vídeo de presentación.

El rapero 'freestyle' zaragoza Ander 2K. Telecinco

El zaragozano Ander, más conocido en el mundo de la música como Ander 2K y de 20 años, lleva rapeando desde que tiene 15. A los 17, tal y como dice en su vídeo de presentación, se lo empezó a tomar en serio y viajó por España para coger experiencia y, sobre todo, apuntarse a las grandes competiciones de rap 'freestyle'. "He estado en varias competiciones grandes, con gente de grandes ligas de Chile, Argentina y México. Me enfrenté contra todos ellos y fue una batalla increíble", comenta.

Ahora, Ander 2K quiere hablar de que lo que es ser rapero 'freestyle'; que va más allá de "dos personas insultándosen". "Ni siquiera puede tener insultos. Yo simplemente quiero contarte una poesía e improvisar algunas palabras que me digáis", lanza al público para que lo voten.

Votaciones

Las votaciones (a través de una encuesta en Telecinco, donde se pueden ver todas las presentaciones) para elegir a las diez personas que pasarán directamente a las audiencias ya han comenzado. Desde el Ayuntamiento de Vencillón se anima a los vecinos a votar al joven Diego Solans. Falta saber si los cuatro aragoneses estarán entre los seleccionados. A ver si hay suerte.