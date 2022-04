El PP pide explicaciones a Lambán ante la "falta de transparencia" en la compra de mascarillas

El grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón ha pedido la comparecencia del presidente del Gobierno regional, Javier Lambán, y de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, para que aclaren el caso de la compra de mascarillas del pasado 3 de abril, por valor de más de 244.000 euros, para las residencias de la comunidad autónoma.

El diario 'ABC' ha publicado que la Cámara de Cuentas de Aragón en su informe de fiscalización señala que "no se ha podido obtener evidencia" de que se recibiera este cargamento de material de protección sanitario -70.000 mascarillas quirúrgicas, un millón de guantes y 7.000 mascarillas FFP2-, comprado dos semanas después de instaurarse el estado de alarma en España, por parte del Gobierno de Aragón.

En rueda de prensa, la portavoz del PP en el Parlamento autonómico, Mar Vaquero, ha pedido explicaciones "convincentes" al líder del Gobierno y a la titular de Ciudadanía ante lo que ha calificado de "falta de transparencia". "Hace meses que el Gobierno sabe que, desde el primer momento de esta operación que se pagó por adelantado, sin factura posterior y sin documento de recepción de la mercancía, era ya cierto que esto estaba acompañado de una irregularidad y no ha habido ninguna explicación".

Vaquero ha subrayado que se trata de una cuestión "oscura" que ha causado alarma "por su gravedad", y que se produjo en un momento "que sabemos lo difícil que fue gestionar la pandemia y la compra de material". Eso no quita, ha apuntado, que "no estemos pendientes de cómo se llevó a cabo estos procedimientos".

La parlamentaria 'popular' ha criticado que después de que la Cámara de Cuentas lleva meses pidiendo explicaciones a la Administración autonómica de cómo se llevó a cabo esta compra "no se haya dado ninguna explicación convincente por parte del Gobierno".

Explicaciones de la DGA

"Lo que no se ha conseguido en meses del Gobierno a instancia de la Cámara de Cuentas, ahora se despachan en 10 minutos", ha dicho Vaquero para referirse a la rueda de prensa que ha celebrado este sábado la directora del IASS, Noelia Carbo, y el secretario general técnico de Ciudadanía, José Antonio Jiménez, para explicar dicha transacción.

Vaquero ha manifestado que le ha llamado la atención la "improvisación" y "rapidez" de organizar esta comparecencia, "un cuarto de hora antes de que lo hayamos hecho desde el PP para pedir explicaciones". "Es muy significativo", ha apostillado.

Desde el Partido Popular han instado al Ejecutivo de Lambán a que cuente cuántas "operaciones irregulares se llegaron a realizar" porque "no tenemos por qué pensar que ha sido la única operación irregular", ha valorado Vaquero.

"Lo mínimo que se le puede exigir -al Gobierno de Aragón- es que actúe con transparencia" y "no se pueden amparar en que esta decisión es bajo las instrucciones del ministerio de Hacienda, porque eso no quiere decir que esté bien hecho; ya sabemos todo lo que ha pasado con la compra de este material durante la pandemia y creemos que es muy importante que se den estas explicaciones", ha recalcado.

Por último, ha declarado que tras la rueda de prensa de los representantes del Departamento de Ciudadanía "sigue habiendo muchas dudas" de si al final esas mascarillas "defectuosas" o que no cumplían la normativa se acabaron repartiendo o no. "No ha quedado claro, pero en cualquier caso repartir material defectuoso nos parecería muy grave", ha concluido.