Luis Ignacio Lucas: "Hay que seguir pedaleando hasta cuando vas cuesta abajo"

Desde hace seis años, Luis Ignacio Lucas es director general de Caja Rural de Aragón. Antes fue triatleta. Nadaba, iba en bici y corría. Incluso fue décimo en una prueba de la Copa del Mundo...

De eso hace mucho tiempo. Yo tenía 18 años. Fue en una prueba de la Copa del Mundo que se celebró en San Sebastián. Había que nadar en la Concha, subir el Igueldo y finalmente correr por la playa.

¿Quién ganó? ¿Iván Raña?

No. En aquella época yo competía con Eneko Llanos. Yo me dediqué a estudiar. Pero la parte deportiva es clave en mi vida. Lo era en mi tiempo de estudiante y lo es también ahora en el puesto de trabajo que desarrollo.

Aquí, tan trajeado, tan ajetreado… ¿qué pinta aquí el deporte?

Cualquier cargo de responsabilidad está sometido a tensiones, a estrés. Al final, necesitas esa válvula de escape para mantener el equilibrio. El deporte lo vivo desde niño. Estuve varios años en el Centro de Alto Rendimiento de Castilla y León. Ahí me tiré desde los 14 años, desde octavo de EGB, con un estilo de vida espartana, de madrugar, entrenar. Vida deportiva, además de estudiar. Lo tuve que dejar por las lesiones.

Pero el deporte siempre marca.

Claro. El deporte te pone los pies en la tierra porque también tienes que saber asumir el fracaso. Muy bien cuando ganas medallas y haces récords. Pero también te vienen las lesiones u otro que te pasa por la derecha. Y eso se puede extrapolar a la vida personal y por supuesto a la profesional.

Esas mismas palabras se las oí a Martín Fiz, a Juanito Oyarzábal, a Toni Nadal...

El deporte y el mundo empresarial están muy ligados. Ahora hago carreras de montaña. Están muy unidas a nuestro día a día: subidas, bajadas, metas, preparación. Hay que seguir pedaleando hasta cuando vas cuesta abajo.

Se dice que a aprender se va a Salamanca, y sin embargo usted está aquí, en Zaragoza.

Soy de Salamanca, pero estudié en Valladolid. He estado también en Palencia, Valladolid, Almería, Madrid. Y ahora, en Zaragoza.

Aragón dicen que es el Ohio de España, igual desde el prisma social que desde el político. ¿También desde el económico?

Sin ninguna duda, Aragón representa la sociedad española. Por ejemplo, las campañas de márquetin se prueban en Zaragoza. Si un producto funciona en Zaragoza, tiene más probabilidades de que sea replicable en otros entornos. Aragón tiene de todo para representar a España: tiene industria, agricultura, innovación…

Cercanía, sencillez, entusiasmo y colaboración son las cuatro palabras escritas a fuego en su entidad. ¿Por qué?

También tenemos que ser digitales y modernos, pero el lado humano es vital. Las cuatro palabras no son una simple pegatina.

¿Cómo se llega hasta el último rincón de Aragón?

No es sencillo. La vertebración del territorio es compleja. Para llegar al 95% de la población aragonesa es necesario un gran compromiso. Hay compañeros que no tienen el don de la ubicuidad, pero casi. Tenemos más presencia en el entorno rural. No hemos abandonado ninguna población. ¿Y eso puede ir en contra de algunos resultados económicos?

La pregunta se la iba a hacer yo, pero ya se la ha hecho usted...

No es lo mismo la rentabilidad social que la económica. La rentabilidad social es lo que intentas aportar al entorno, al territorio. Lo que dejamos de ganar como sociedad por abandonar puede ser superior a la pérdida económica. Para poder compensar eso, tenemos que ser rentables económicamente. Para conseguirlo, hay que ser prudentes en el riesgo.

Se vuelcan totalmente con el medio rural.

El PIB agroalimentario de Aragón es de alrededor del 11%, un dato extraordinario. Pero el empleo ‘agro’ es duro. También, el ganadero. Quizá por eso hay un abandono del mundo rural. Nosotros luchamos y lucharemos por preservar ese entorno.