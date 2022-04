La DGA no fija medidas covid para campamentos y cada entidad decidirá su protocolo

Comienza la cuenta atrás para el verano y decenas de entidades empiezan a planificar campamentos, colonias urbanas o campos de trabajo. Algunas asociaciones y empresas que acostumbran a organizar este tipo de actividades llevan dos años sin ofertar ni una sola plaza debido a la pandemia. Para este periodo estival, la DGA no contempla fijar medidas covid, por lo que son las propias compañías las que deciden el protocolo a seguir, aunque siempre con la vista puesta en la evolución de los contagios y en la última palabra del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).

Algunos organizadores han optado por mantener las medidas del año pasado, mientras que otros esperan vivir un campamento similar al de 2019. La Asociación Juvenil Tebarray, que lleva organizando su acampada de verano desde hace casi 40 años, ha decidido ofertar este año 30 plazas menos. Habitualmente participaban 120 jóvenes y este año serán unos 90. «Hemos habilitado un espacio por si algún menor se pone malo y debe reposar separado del resto y también hemos modificado nuestros protocolos internos para que las entradas y salidas de personas ajenas sean mínimas», explica Nacho Arias, coordinador de la asociación.

El campamento Tebarray, que lleva dos años sin celebrarse debido a la pandemia, tiene una duración de 15 días y los jóvenes duermen en tienda de campaña, en concreto, en una campa propia de la asociación. Además de reducir el aforo, pedirán que todos los que se inscriban estén vacunados con la pauta completa. "También valoraremos si es necesario que los acampados lleguen el primer día con un test de antígenos realizado esa misma mañana", sostiene.

Algo similar plantea Miguel Giménez, director del campus Imedsport de fútbol sala y baloncesto de Alcorisa. Giménez obligará a utilizar la mascarilla en el autobús. Además, no permitirá que los menores entren en habitaciones de otros compañeros y todos tendrán que comer con las mismas personas con las que duermen. "Yo he planeado el campus con unas restricciones similares al año pasado. Nuestro campamento no es un macrocampus, por lo que la restricción de aforos que existía el verano pasado no nos afecta", subraya.

Sin embargo, Ymca, que oferta cerca de 1.000 plazas para este tipo de actividades con pernocta en Oto (Huesca) y en localidades de Soria y Cuenca prevé que este año sea como el 2019. «Nosotros queremos retomar la normalidad absoluta. Quizás sí que obligaremos a llevar mascarilla en momentos puntuales cuando haya aglomeración de jóvenes en zonas cerradas», detalla Belén Portolés, directora de esta empresa en Aragón. A día de hoy cuentan con una lista de espera de 150 personas. "Tenemos casi todos los turnos completos desde hace más de un mes. Los padres ya no tienen miedo ni están preocupados por la covid", defiende.

Campos de trabajo

La oferta de plazas de la DGA para los jóvenes aragoneses es de 229, distribuidas en diferentes campos de Aragón, otras comunidades autónomas y siete países (Alemania, Armenia, Estonia, Italia, Colombia, Francia y República Checa). Los 12 campos de voluntariado de la Comunidad ofertan 240 plazas: 62 para jóvenes aragoneses y el resto se intercambian con otras comunidades y países.