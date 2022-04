Manos a la obra en el CEIP Puerta de Sancho para reciclar y reducir la contaminación en el río Ebro

El planeta está sufriendo. Eso es evidente. Nuestras acciones han propiciado una situación que ahora parece irreversible. El cambio climático es una realidad que solo podemos solucionar entre todos. Por eso, la ONU estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030 para intentar proteger el planeta. Con ellos se han volcado muchísimas instituciones, con acciones muy positivas para el medio ambiente que, además, terminan siendo proyectos innovadores y útiles.

En esa línea está el CEIP Puerta de Sancho, en Zaragoza, que se ha propuesto pasito a pasito hacer prácticas sostenibles y aportar su grano de arena al medio ambiente, pasando de una economía lineal a una circular. El centro escolar zaragozano está envuelto en el presente curso en el proyecto ‘Ebro Terra’, cuyo objetivo es evitar que caiga más basura al río Ebro, que cada año vierte 2.200 millones de microplásticos al mar Mediterráneo -según una investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2019- que se acumulan en zonas de pesca y acuicultura, llegando a tener graves consecuencias para todos los seres vivos que habitan en sus aguas.

Por este motivo, los alumnos del colegio, junto a los responsables del proyecto, se pusieron manos a la obra para descubrir dónde podía estar uno de los focos del problema. A menos de 20 minutos a pie del centro escolar se encuentra el Rastro de Zaragoza, uno de los mercadillos más populares y extensos de la ciudad. Su entorno, lleno de plásticos que llegaban hasta el río Ebro; y, tras esta estampa, había un motivo muy simple que descubrieron los alumnos de 6º de primaria: no había ni un contenedor de plásticos en todo el mercadillo.

"Unos días más tarde, fuimos allí con el alumnado y llevamos carteles informativos y papeleras para recoger todas las bolsas de plástico. Fue increíble, ya que todos se volcaron con los jóvenes e incluso les aplaudieron", explica Pilar Latorre, responsable del programa Desarrollo de capacidades del CEIP Puerta de Sancho e impulsora del proyecto junto con Carolina Gómez. Tanto compradores como vendedores agradecieron la labor de los alumnos, escucharon atentamente y se comprometieron a poner de su parte para reducir la cantidad de basura que se vierte en el entorno del Rastro.

La campaña fue todo un éxito. "Los vendedores colgaron los carteles que los alumnos habían preparado y se manifestaron en contra de la contaminación", indica Latorre.

Economía circular

"Desde ese día, he vuelto al rastro y ya no he encontrado ni un solo plástico tirado en el suelo", proclama la profesora. Pero algo había que hacer con todos los residuos recogidos. La brillante idea del equipo detrás del proyecto fue convertir todos esos plásticos en objetos útiles como estuches.

Para ello, en el centro escolar se llevaron a cabo talleres de termodifusión, aplicando varias capas de bolsas de plástico para darles forma y convertirlas en algo aprovechable. "Todos los niños trajeron sus bolsas y con eso hicimos ‘ecoestuches’, que luego vendíamos al precio de un euro", relata Latorre. Para ellos, es importante enseñar a los alumnos un modelo de economía circular, para poder rediseñar y reutilizar los recursos "empoderando al alumnado", y es lo que están demostrando con este proyecto.

Esta es tan solo la segunda fase de la iniciativa. "Después, el objetivo es hacer nuevos talleres para reutilizar el aceite para hacer jabones y seguir en la misma dinámica de hacer una economía circular", asevera la profesora. Además, el dinero recaudado con las diferentes actividades se mandará al Sáhara gracias a una asociación.