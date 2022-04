José Luis Jiménez: "Gripalizar la pandemia es ignorar a los muertos"

Antes de la pandemia, José Luis Jiménez ya era una eminencia en la física-química de los aerosoles, esas minúsculas partículas que se suspenden en el aire y que, aunque no las veamos, siempre están ahí. Sin embargo, con la irrupción de la covid este zaragozano -catedrático de Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado, EE.UU.- se convirtió en toda una referencia mundial. Se enfrentó abiertamente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que desterrara la idea de que la enfermedad se transmite por el contacto de superficies y para que los esfuerzos se centraran en mejorar la calidad del aire, “el único medio de transmisión de la enfermedad”. Ahora pasa unos días de vacaciones en la capital aragonesa, aunque sin separarse de su medidor de CO2.

¿Qué se ha encontrado a su vuelta?

Veo a la gente muy cansada de la pandemia. Por deformación profesional me fijo en qué carteles cuelgan en cada sitio y mido el CO2. Veo que sigue habiendo un retraso importante en casi todas partes, en los aeropuertos, en el avión, en las tiendas... La ventilación varía, pero en la mayoría de los sitios se sigue hablando de desinfección de superficies, cuando esto no vale para nada. Se han investigado miles de casos en todo el mundo y no se ha conseguido demostrar ni uno solo que se transmita así.

Sin embargo, y aunque menos que al principio, seguimos lavándonos las manos con hidrogel y en muchos sitios se desinfectan superficies.

En EE.UU. se hizo una encuesta y la gente dijo que la medida más importante para evitar contagios es lavarse las manos. Debería ser la última, no vale para nada. Al principio de la pandemia, cuando estábamos todos acongojados, nos dijeron unas cosas y estas cosas se grabaron con miedo, por lo que ahora es difícil quitárselas.

Sin embargo, veo que además del medidor de CO2 lleva consigo un botecito de gel…

Es que hay otras enfermedades que sí se transmiten así. El problema es que en 1910 alguien dice que esto del aire era una superstición, este señor tiene demasiado éxito y se piensa que por el aire no va nada. La transmisión de enfermedades por el aire es un mensaje inconveniente, y lo ha sido siempre a lo largo de la historia. En el imperio británico había un debate científico sobre si las enfermedades que surgían en los barcos se transmitían entre personas. Los políticos decían que no, porque así no había que hacer cuarentenas y no se interrumpían las rutas comerciales. Ahora pasa lo mismo. Si se transmiten por el aire, hay que tomar medidas para renovarlo; si se contagia por las manos, es tu responsabilidad limpiarte.

En otras pandemias aprendimos la importancia de sanear el agua o lavarnos las manos. En esta, deberíamos asimilar que también hay que ‘limpiar’ el aire. ¿Lo hemos logrado?

Para nada. Las normas de ventilación de los edificios y locales están basadas en que no huela mal, no en que no se transmitan enfermedades. Nosotros llevamos 20 años diciendo estas cosas, pero no te hacían ni caso. Ibas a edificios que presumían de grandes sistemas de ventilación y renovación del aire, pero ponías este aparato (señala el medidor de CO2) y te daba niveles disparatados. Ahora vas a algunos sitios y están muy ventilados, ves que se han puesto las pilas. Pero no es algo habitual. El problema es que es una cosa voluntaria, de abajo arriba, pero nadie te va a venir a decir que el nivel es demasiado alto.

¿Es tan difícil?

¡Yo creo que no! Al final es cambiar el aire y medirlo. Ventilar tiene la cosa de que entra frío en invierno y calor en verano. Pero hay aparatos que no cuestan mucho dinero que ponen solución a esto. Vamos a tener que seguir insistiendo una década con este asunto. Hay una comunidad autónoma que nos decía abiertamente que estaban esperando a que pasara la pandemia para olvidarse de las medidas de renovación del aire, porque el dinero debía gastarse en otras cosas. Eso lo piensan todos, al final esto es una lata para la mayoría de la gente.

La OMS despreció estas teorías. ¿Deberían pedir perdón?

Fuimos allí a una reunión en la que nos gritaron mucho (sonríe). Nos quedamos traumatizados y empezamos a investigar más. Esto ha sido una locura de dos años, pero ha quedado demostrado que la covid se transmite por el aire. Tengo topos en la OMS que me cuentan lo que pasa, y saben que la gente que metió la pata nunca va a reconocerlo, como es el caso de María Van Kerkhove (responsable de la gestión de la pandemia en la OMS). Nos decían que éramos unos ignorantes, que éramos propietarios de empresas de ventilación, que hacíamos desinformación... Lo decían y se lo creían, no les cabían en la cabeza que tuviéramos razón.

"El error de la OMS de no admitir el contagio por aerosoles ha sido el mayor en la historia de la salud pública"

Yo no soy médico, y no voy a hablar del virus cuando está dentro del cuerpo. Pero ellos no estudian en la facultad de Medicina qué pasa cuando el virus está fuera. Ahora en la OMS han puesto cosas de los aerosoles en su web para que quede constancia y no les digamos nada, pero no van a admitir claramente su error, que ha sido el mayor en la historia de la salud pública. Los que mandan más son los que más han metido la pata, y se mueren antes de aceptarlo. Es de una soberbia y de una ignorancia espectacular.

Si la covid se transmite por el aire y el virus sigue ahí... ¿las mascarillas siguen siendo necesarias?

Claro. El problema es que la gente lleva unas mascarillas mediocres. Las Kn95 o FPP2 son lo mínimo que se debería llevar. Pero vas a cualquier sitio y hasta los médicos van con las quirúrgicas, que está demostrado que no frenan los contagios. No se ha explicado que no es lo mismo llevar una que otra, o que no puede haber huecos en las mascarillas que no se ajustan. Las hemos llevado mal. Hay que llevarlas mejor, en función de la persona, del riesgo que tenga, del número de casos…

En España dejará de ser obligatoria en interiores desde el próximo día 20. ¿Cómo valora esta decisión?

Prematura. La mascarilla hay que llevarla en sitios cerrados, donde pasas mucho rato, con mucha gente y poca ventilación, como gimnasios o bares. En lugares donde hay gente con más riesgo también hay que seguir llevándolas. Aquí se ha hecho bastante mal por razones políticas, porque los políticos ven que la gente está hasta el gorro de la mascarilla y creen que quitarlas les va a dar más votos. En sitios cerrados de menos riesgo, como cines o bibliotecas, puede ser más opcional.

¿Por qué en los cines no y en los bares sí?

Porque la vocalización es clave. Al respirar sale una cantidad de aerosoles, pero al gritar o cantar salen 50 veces más. Por eso hay mucho más riesgo en un bar con ruido -donde tienes que hablar alto- o en un gimnasio -donde respiras y sacas el aire mucho más fuerte- que en una biblioteca o en un cine, donde estás callado y no respiras tan fuerte.

"Mira a esos dos (señala a una pareja caminando por la calle sin nadie alrededor). ¡Eso es inútil, no vale para nada!"

¿Entiende el hartazgo de la población con estas medidas?

Sí, claro que lo entiendo. El problema es que no hemos explicado bien la transmisión ni hemos tomado las medidas de forma efectiva. Viene ómicron y se contagia todo el mundo. Claro, con mascarillas de tela… En Zaragoza veo a más de la mitad de la gente con mascarilla por la calle. Mira a esos dos (señala a una pareja caminando por la calle sin nadie alrededor). ¡Eso es inútil, no vale para nada! Con la última ola la medida estrella fueron las mascarillas al aire libre para parecer que se hace algo, sin molestar a otros sectores. No tiene sentido. A la gente la han confundido mucho, y la culpa la tiene autoridades como Fernando Simón y responsables de salud pública.

Pero llevar mascarilla en interior permanentemente es incompatible con negocios como bares, restaurantes o discotecas.

Los gobiernos tienen que tener coraje para hacer lo necesario. Si viene ómicron, se cierran las actividades un mes y medio y se aceptan las consecuencias. Pasa la ola y se abren. Pero lo que se hace es priorizar el dinero a la salud. Imponer las mascarillas en exterior es hacer el paripé, es un teatro. Te obligan a hacer una cosa inútil y, como encima no funciona, haces que la gente deje de creer en las mascarillas.

En España no se hacen pruebas a la mayoría de los casos sospechosos, desaparece el rastreo, se reducen las cuarentenas… ¿Hemos decidido taparnos los ojos frente a la covid?

Sí, claramente. La etapa actual es de ignorar la pandemia, de ‘ojos que no ven, corazón que no siente’. Es como ese chiste de Mafalda, en el que dice que habría que darle casa y trabajo a los pobres, y Susana le contesta que no hace falta tanto, que basta con esconderlos. Gripalizar la pandemia es ignorar a los muertos. Quieren ocultarlo, hacer que se vea lo menos posible, y si se muere el abuelo, pues no pasa nada, decimos que es lo mismo que antes pasaba con la gripe y ya está.

A su juicio, ¿podemos hacer vida normal? ¿Podemos juntarnos con familiares y amigos como antes? Por poner otro ejemplo, ¿podemos celebrar las fiestas del pueblo?

Yo puedo decir lo que yo hago, y lo que le digo a mi familia, que me dicen que soy un pesado: quedar siempre al aire libre, y si es en interior, con una buena mascarilla. Estos días en Zaragoza vamos a hacer una gran comida familiar, y he buscado una buena terraza. Todos queremos volver a algo más normal, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta lo que hemos aprendido. No hay que volver a lo de antes sin tomar ninguna medida.

¿Y cuándo podremos considerar la covid una enfermedad más? ¿Cómo debería ser esa transición?

No lo sabe nadie. Lo que dicen mis colegas que se dedican a esto es que los virus evolucionan. La inmunidad de este virus irá mutando, pero no se sabe cómo. Es lógico pensar que puede haber una ola en junio o septiembre. Cómo de graves serán, no se sabe.

"Hasta ahora no hemos parado la enfermedad porque esto ha sido un paripé"

¿Y si una nueva variante nos coge como ahora, sin mascarilla obligatoria y sin apenas cuarentenas o rastreo?

Deberíamos hacer cosas como en Filadelfia, que ha vuelto a imponer las mascarillas porque han llegado a un número determinado de casos. No porque lo hayan decidido los políticos, sino porque la situación lo requería. Pero hacerlo de forma inteligente, con mascarillas de verdad, quizá para gente de más de 50 años, en lugares concretos… Hasta ahora no hemos parado la enfermedad porque esto ha sido un paripé.

La política de cero covid de China, ¿era posible en Europa?

Sí, era posible. Aunque China es un país autoritario y yo no lo pondría como referencia. Ahora tienen problemas, cuentan con vacunas peores que no han funcionado bien. Pero sí me fijaría en países democráticos como Nueva Zelanda, Taiwán o Corea del Sur. Lo han hecho mucho mejor, y tampoco era muy difícil: hoteles de cuarentena al que te llevaban la comida, aislamiento de los casos… Eso cuesta dinero, pero ¿cuánto nos ha costado la pandemia? A la primera ministra de Nueva Zelanda la contrataría para primera ministra del mundo, porque escuchó a la ciencia, vio que que el virus se transmitía por el aire e hizo lo que había que hacer. Ella contaba que al principio los ministros europeos le decían que ni lo iban a intentar. Lo único que les importa es que no se saturen los hospitales, no hay más.