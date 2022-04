UAGA estima en 300 millones los daños por las heladas que han acabado con el 80% de la cosecha de frutas y almendras

Si en un año normal Aragón produce unos 700 millones de Kilos de fruta, este va a haber solo unos 140 millones. Las heladas del 1 al 6 de abril han acabado con el 80% de la cosecha de fruta y también de almendra, lo que va a hacer que 10.000 trabajadores, de los 15.000 que aproximadamente atienden la campaña de recogida se queden este año sin faena. Vicente López, responsable del área de Relaciones Laborales de UAGA ha advertido que los daños por las heladas además de un problema económico tienen una dimensión social y ha reclamado que se habiliten ERTE u otras medidas para paliar esta falta de empleo que va a haber en el campo.

En cuanto a las pérdidas ocasionadas por este frío helador que ha arrasado con unas 60.000 héctareas de almendros y unas 32.000 de árboles frutales, UAGA las ha estimado en alrededor de 300 millones de euros, 76 millones en lo que es la almendra y más de 200 en lo correspondiente a los frutales. "El 80% de la producción se ha perdido", ha destacado López, y "10.000 temporeros no van a poder trabajar pero ni aquí en Aragón ni en Cataluña ni en Navarra ni en La Rioja", ha dicho para dar cuenta del impacto de "una helada brutal que no se había conocido nunca".

Hay muchas empresas familiares que "ni siquiera van a poder echar la escalera al árbol porque no hay fruto que recoger", y se va a crear un grave problema también para miles de temporeros, "algunos ya viviendo en nuestras comarcas y otros que vienen de otras comunidades y de distintos países", ha destacado Vicente López. Óscar Moret, responsable del sector Fruta en UAGA, ha añadido que no solo es este colectivo sino los almacenes, que pueden emplear a otras 7.000 personas (haciendo el cálculo de que cada dos trabajadores en el campo hay uno en almacén) los que pueden verse afectados por la pérdida de la cosecha de fruta y almendra, así como las cooperativas, las empresas de zumo, etc. "El problema es tan grave que 40 alcaldes de Cataluña se reunieron ya este miércoles para ver qué hacer ante semejantes daños que pueden hacer que mucha gente decida abandonar la fruticultura".

"Asistimos a la liquidación de este sector de la fruta", ha señalado Moret. "No solo por esta helada generalizada e inusual sino también por los daños de la del año pasado. Son dos años ya seguidos" además del perjuicio causado por el veto al mercado ruso. "Ya perdimos la guerra de Crimea y ahora la de Ucrania, ha dicho, en el sentido de que haberse quedado sin este mercado tan importante tuvo un coste muy alto al que ahora suman que el 80% de la cosecha de fruta ha desaparecido. "Aunque el 30% de esa producción perdida esté asegurado, no lo están la totalidad de los kilos y además, eso ya ha desaparecido del bolsillo de los productores", ha criticado, a la vez que ha reclamado ayudas directas ya que el sector de la fruta es el segundo en dimensión económica para el campo aragonés.

Asimismo, ha recordado Moret que "hay 3.000 explotaciones en Aragón, que el Ejecutivo autonómico tiene perfectamente localizadas y que sufren un grave problema de liquidez". "O se actúa", ha advertido, o "parte de esa España vaciada de la que tanto se habla, se irá con la helada". El responsable de fruta de UAGA ha pedido también la derogación de los derechos históricos de la PAC para que los frutales puedan incorporarse al pago básico y puedan acceder a determinados fondos de gestión de crisis para casos como el de esta helada brutal.

"El 90 % de la cosecha de almendra en Aragón se ha ido al traste", ha dicho David Andreu, portavoz de Frutos Secos en UAGA, que ha lamentado que un sector en expansión que "está moviendo mucho dinero, en el que había muchas expectativas puestas ha sufrido unas pérdidas extraordinarias" con esta helada. Y ha calculado en 60.000 la hectáreas afectadas de 75.000 plantadas con una pérdida que puede rondar los 76 millones de euros. "Creemos que se han salvado esas variedades más tardías" en las que lleva tiempo investigado el Centro de Investigación y Tecnología Agraria (CITA).

Moret ha añadido, en el caso de las producciones de fruta, que "no todo lo asegurable es indemnizable" y por eso ha reclamado tanto "la revisión de esas franquicias del 30% de Agroseguro" como ayudas directas a coste cero porque no cabe más deuda en el sector y que se pueda acceder a ese fondo de crisis de 193 millones de la PAC. "Hay que inyectar dinero al sector de la fruta en Aragón, que es estratégico" para que pueda salir adelante, ha recalcado. Desde UAGA han solicitado una reunión tanto al Gobierno de Aragón como al Ministerio de Agricultura para urgir medidas de compensación.

Vicente López ha recordado que "el invierno de esos diez mil trabajadores depende de lo que trabajen en verano y este año no van a poder trabajar", incidiendo en el problema social que esta pérdida en la producción frutícola por la helada puede suponer. En cuanto a que la escasa fruta que ha quedado en los árboles haga que se encarezca su precio al llegar a los lineales del supermercado, Moret ha señalado que "la fruta no va a ser un elemento de lujo por más que tengamos poca".