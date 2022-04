Las joyas de la aragonesa Marina García brillan en la Semana de la Moda de Madrid

El Palacio de Santoña, edificio histórico ubicado en el corazón de Madrid, se convertía esta semana -los días 30 y 31 de marzo-, en el escenario de la séptima edición de Atelier Couture, primera plataforma dedicada para la promoción de moda nupcial de alta costura en España en la que una aragonesa lograba brillar con luz propia. Se trata de la diseñadora de joyas Marina García, que se convertía en una de las protagonistas de la Semana de la Moda de Madrid con motivo de la presentación de una colección desarrollada en exclusiva para esta cita.

Fue la única marca aragonesa presente en la cita, que pretende servir de escaparate a grandes artesanos españoles y poner en valor el diseño 100% español. La zaragozana compartía cartel con grandes firmas como Franjul, Silvia Fernández, Irene Toledano y Pomeline, entre otras. “Nos contactaron porque les gustó mucho el trabajo que habíamos desarrollado en el apartado de novias, y sobre todo por el hecho de ser una empresa mediana y que cuida mucho las elaboraciones sostenibles”, explica la diseñadora, que asegura que ha sido un “gran honor” formar parte de esta cita.

Han sido tres meses muy intensos y de duro trabajo, con un único objetivo: elaborar una colección para novia destinada a pasarela. “Estoy emocionada por haber trasladado mi firma a un escenario tan importante, y sobre todo de ver la repercusión y la aceptación de la gente que ha visto nuestro trabajo”, destaca.

Marina García (Zaragoza, 1971) nace en el seno de una familia que cuenta con más de 60 años de tradición joyera. Algo que ha provocado que siempre haya vivido la joyería como algo natural. De hecho, sus primeros recuerdos de infancia son admirando las creaciones de alta joyería de su padre, Jesús García. “Pasaba tardes y tardes pensando en cómo combinar sus joyas con los vestidos de mis muñecas. Me encantaba probarme esas joyas y descubrir lo que se sentía, algo que ha sido fundamental en mi carrera”, rememora. Así, decidió formarse en Zaragoza en diseño de joyas y en gemología.

El año 2004 cuando presentó su primera colección con piezas en oro, diamantes y gemas semipreciosas. La zaragozana asegura que se nutre de todo lo que le rodea a la hora de inspirarse en sus nuevas creaciones. En 2007 se lanzó al mundo nupcial, al detectar que varios clientes le pedían algunas de sus piezas para este sector: “Me di cuenta de que por aquel entonces no existían colecciones dedicadas al mundo de la novia”.

"Me gusta trabajar aquí, me gusta estar en Zaragoza y es algo que he tenido claro siempre"

Hoy, Marina García Joyas se ha convertido en una marca de renombre internacional que, sin embargo, ha seguido apostando por la tierra. De hecho, su taller, que da trabajo a unas 20 personas, se ubica en la capital aragonesa. “Nuestra máxima siempre ha sido crear joyas Pret a Porter con las que disfrutar desde la mañana a la noche, y que sean capaces de conectar con el sentir y la personalidad de la mujer actual”, resume. Y qué mejor que hacerlo desde casa. “Me gusta trabajar aquí, me gusta estar en Zaragoza y es algo que he tenido claro siempre. Tengo claro que quiero seguir desarrollándome en casa”, reivindica.

Joyería ‘genderless’, también para él

Desde el inicio de su carrera artística, Marina García ha dedicado gran parte de sus diseños a la joyería nupcial, buscando siempre darle una vuelta de tuerca, innovar y, sobre todo, sorprender con piezas prácticamente hechas a medida. En Madrid ha presentado la colección ‘Couture’, inspirada entre un mundo real e irreal con detalles futuristas y una gran conexión con la naturaleza.

Una colección que ha contado con varias piezas ‘genderless’, o joyería sin género, es decir, para él y para ella. “Esto es algo que ha impactado mucho en Madrid. Estoy muy emocionada con la reacción de la gente”, admite. Y es que cada vez, ellos se atreven con joyas más vistosas y variadas. Una tendencia que, como explica la zaragozana, no ha hecho más que empezar: collares, pulseras, pendientes, agujas, cadenas, anillos… y materiales como las perlas, la labradorita o la circonita, están causando verdadero furor entre el género masculino. “Empecé a desarrollar joyas para ellos hace siete años porque detecté que había hombres con gran personalidad que adoran la joyería y que también querían lucirla el día de su boda”, concluye.