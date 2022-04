Javier Lambán: "La propuesta es desequilibrada y deja a Aragón como comparsa con el visto bueno del COE"

El presidente de la DGA, Javier Lambán, tiene la impresión de que la propuesta técnica para la candidatura conjunto para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 está hecha "para dar satisfacción a Cataluña a costa de Aragón", y dando por supuesto que su Ejecutivo "firmará en cualquier circunstancia". Y confiesa, en declaraciones a HERALDO, que no entiende por qué. Durante todo el complejo proceso de negociación que se ha desarrollado hasta ahora, el barón socialista siempre ha dicho que solo aceptaría una candidatura que recogiera un reparto "equilibrado" de pruebas y que garantizara que Aragón y Cataluña están "en pie de igualdad"; dos condiciones imprescindibles que no se dan ahora. Deja la solución del problema en manos del presidente del Comité Olímpico Español. "Alejandro Blanco tendrá que arremangarse y poner manos a la obra para reconducir esto y para no defraudarme", advierte. Pues Aragón "no quiere tener más que Cataluña, pero menos tampoco".

Explica el barón socialista aragonés que siempre trabajaron los técnicos que representaban a Aragón bajo la convicción de que la decisión final le correspondería a la parte institucional, que es el Gobierno. "Les denegaron sus propuestas, no tienen consciencia de haber dado el visto bueno, y hasta hay diferencias con lo que Blanco le confirmó al consejero Felipe Faci, lo que nos ha desconcertado todavía más", detalla Lambán.

Con pruebas asignadas en tres valles del Pirineo catalán y en solo uno del aragonés, en las que fundamenta el "desequilibrio", entiende la "satisfacción" de la Generalitat, que no acepta mover ni una coma. Al fin y cabo han conseguido lo que pretendían, lamenta: "Liderar la candidatura y que Aragón quede reducido a una comparsa". Han conseguido ese objetivo, no con el visto bueno de la DGA, sino con el del COE, al que el barón socialista demanda que actúe "con sentido de Estado" frente a esta propuesta "absolutamente desequilibrada" que ha planteado.

No fue Lambán quien, en el verano de 2019, quiso adherirse al proyecto de Cataluña. "Yo no fui a llamar a la puerta. Me subo al carro porque el COE me invita a subir, y pongo como condiciones que sea en condiciones de igualdad", asegura. Y empieza a actuar desde entonces como si así fuera. Si Cataluña incluye a Barcelona; Aragón a Zaragoza, pero insistiendo siempre en que los Juegos "son para el Pirineo", y el beneficio también debería ser para ellos. Asumía la candidatura como una oportunidad de "recomponer lazos entre Cataluña y Aragón y el resto de España".

Pero con el paso del tiempo, mientras las cosas funcionaban entre Aragón y el COE, los catalanes "no pararon de poner palos en las ruedas". Por un lado, proyectando referéndums; por otro, con que Aragón no podía estar en la candidatura; problemas que en Aragón han "indignado" y que a Lambán, como presidente, le han hecho reaccionar. A pesar de los constantes reveses recibidos en la comisión técnica, el presidente del COE le garantizaba que al final "todo sería equilibrado y aceptable". Y resulta que no lo ha sido. Al menos por ahora.

Critica el presidente de Aragón el método. "Es todo impreciso, está cogido con alfileres. Para decir que se está de acuerdo debería haber un papel donde figuren las pruebas, las estaciones y el programa, las ceremonias y cómo se llaman los Juegos, pero no lo hay", reprocha. E insiste en que hasta que no se conozcan esos parámetros, y esté de acuerdo, no dará el visto bueno "a nada".

El COE sabía que Aragón rechazaba la propuesta y, pesar de ello, ofreció "lentejas". Y la DGA las dejó y se plantó. "Seremos poquicos, los catalanes son muchos más y más ricos, pero en dignidad y sentido aragonés, en amor a esta tierra y en defensa del interés general, en esto no nos gana nadie", enfatiza. Y no se siente solo al asumir esta decisión. Lambán hace suya la petición de diálogo que llega de los valles del Pirineo y asegura que el primero que está convencido en que lo bueno sería llegar a un acuerdo es él. Pero considera que lo que tienen claro en los valles aragoneses es que "bajo ningún concepto" hay que estar de acuerdo con esta propuesta.

Respecto a las duras críticas de la síndica de Arán, Maria Berges, que le acusa de "desleal" e "irresponsable", le propone que se ponga en la posición de Aragón, con sus buenas instalaciones y sin pruebas. Porque Lambán recuerda que Cerler y Formigal, que figuran entre las más modernas del país y que "técnicamente" podrían acogerlas, no tienen nada. Pero el COE ni siquiera dejó que se planteara un reparto más justo, desequilibrando lo que debería ser una candidatura conjunta.