Malestar en las gasolineras al no disponer aún ni del formulario para pedir el anticipo del descuento

Muy preocupados están los titulares de las estaciones de servicio en Aragón. Dos días después de que el Gobierno haya anunciado un descuento de 20 céntimos en el precio del combustible que van a tener que aplicar ya mañana, ni siquiera han recibido los formularios que les permitan solicitar a Hacienda un anticipo del dinero que van a tener que rebajar a sus clientes. Pilar Soto, presidenta de la Asociación de pymes del sector en Aragón, ha advertido que la medida del Gobierno va a suponer graves problemas de liquidez para muchos pequeños empresarios.

«No somos petroleras sino pymes y no tenemos capacidad financiera», ha asegurado. Ayer, el malestar fue la nota predominante en la reunión de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), según Soto, que forma parte de ella, ya que cuando queda solo un día para aplicar la medida aún no saben si el anticipo de Hacienda se les pagará a la semana o al mes. «Solo con que tarden una semana en devolvérnoslo será inasumible para muchos porque los márgenes son muy reducidos», ha avisado, incidiendo en que son muchas pymes las que están en riesgo al no tener músculo financiero. «Muchas se van a ver obligadas a cerrar», avisa.

La presidenta de Aesar critica que el Gobierno no haya tenido en cuenta al sector ni lo haya escuchado. «En el BOE lo que pone es que tenemos que calcular lo que vendimos en 2021, eso dividirlo en doce meses, multiplicarlo por tres y de eso pedir el 90% de anticipo, pero tenemos dudas de cómo y cuándo se percibirá ese anticipo», indicó. «Por no tener, no disponemos aún ni del formulario en el que solicitar ese anticipo antes del 15 de abril. No es normal», añadió, «tal desinformación» y «esta premura. No estamos preparados».

Aunque hay rumores de que el Gobierno saque hoy una orden ministerial que aclare estos puntos, Soto se pregunta «¿cuándo piensan publicarla». De cara a tranquilizar a los socios de Aesar hasta que se concrete este descuento y si el anticipo han de pedirlo sobre el total de los céntimos de descuento o solo sobre una parte, Soto avanzó que hoy «ha convocado una reunión por ‘zoom’ para tratar de exponer lo que hay y aclarar las dudas que pueda con lo poco que saben por el momento».

«Ya no nos faltaba mas que esto», señaló Manuel Beltrán, que dirige junto a sus hijos la estación de servicio que lleva su nombre en Utrillas (Teruel). «Con lo que nos ha subido el combustible y las cubas que están al doble y que pagamos a 9 días, ahora tener que soportar estos 20 céntimos, aunque los devuelva Hacienda, supone un problema muy gordo», explicó. «Nos hace falta una millonada para afrontar ese descuento y si tarda Hacienda en abonarlo puede llevar a la ruina a mucha gente, especialmente a los que no vendan muchos litros», indicó, al ser de volumen, este negocio sustentado en un 70% por pymes.

Beltrán recordó que en el caso de su gasolinera, que lleva 30 años en funcionamiento y que da empleo a ocho personas, ya les toca financiar a empresas de desmonte de tierras y de otros sectores, que les pagan a tres o cuatro meses, para tener que ahora asumir este nuevo descuento para todos los clientes. Si a eso se suma, dijo una fluctuación continua en el precio de la cuba de combustible –«que por la mañana te la ponen a un precio y a otro por la tarde», cada vez es más complicado para muchas estaciones de servicio que les quede algo de beneficio, criticó. «Hoy parece que nos informarán de cómo se va a aplicar. El encargado de Repsol nos dirá pero estamos desesperados, reconoció, a la vez que pidió «estabilidad en los precios». «Si no, el gasolinero que vaya justico y esté pidiendo créditos para poder pagar el pedido de combustible, no lo va a soportar».