Aragón exige equilibrio en el interés de las pruebas y las estaciones para firmar la candidatura con Cataluña para los Juegos

El Comité Olímpico Español (COE) remitió este lunes al presidente Pedro Sánchez, al aragonés Javier Lambán y a Pere Aragonès la propuesta técnica de la candidatura del Pirineo para acoger los Juegos de Invierno en 2030 sin que la DGA acepte su contenido. No firmará ese protocolo el Gobierno de Aragón hasta que se garantice un equilibrio de pruebas, estaciones y sedes, que en la actualidad no se da. Ni se conoce el nombre de la propuesta, hasta el punto de que desde la Generalitat deslizan constantemente ‘Barcelona Pirineus 2030’, ni tienen la misma entidad las pruebas que se adjudican a las instalaciones catalanas y las que se atribuyen a las aragonesas. La huida hacia adelante del COE y Cataluña se frena en seco en Aragón, al menos, hasta que despejen todas las incógnitas.

Si la candidatura conjunta saliera adelante, la inversión se elevaría a 1.400 millones de euros, de los que el COI aportaría 900 y el resto correría a cargo de los patrocinadores. Los Juegos, como desveló Lambán en las Cortes, durarían 17 días y se disputarían 100 pruebas de 16 disciplinas, en las que participarían 3.000 deportistas de un centenar de países. El problema, pese a ello, está en el reparto porque, según estiman desde el Gobierno de Aragón, no garantiza que el proyecto se desarrolle en pie de igualdad.

A nadie se le escapa que no despierta el mismo interés la ceremonia de inauguración, que se plantea celebrar en Barcelona, que la de clausura (en Zaragoza); del mismo modo que no arrastra la misma cifra de aficionados el hockey sobre hielo, que iría a la ciudad condal, que el patinaje (en la capital aragonesa). Hasta en las pruebas de nieve se decanta la propuesta técnica a las instalaciones catalanas, que se quedarían con el esquí alpino, relegando al Pirineo oscense el de fondo y el biatlón y dejando fuera el Valle de Tena y el de Benasque, si no se integra con las pruebas asignadas al de Arán.

Desconfianza sobre el proyectoi

La desconfianza es el principal escollo que deberá superar este proyecto. Y sin acuerdo político entre la DGA y la Generalitat, la propuesta técnica se quedará en nada. Lo recordó este lunes el consejero de Educación y Deportes, Felipe Faci, que insistió en que la DGA considera que debe estar incluidos no solo la distribución de las pruebas sino "las estaciones que intervendrán, las sedes, el nombre y el lugar de celebración de la inauguración y la clausura". Reiteró, además, que si no hay equilibrio y no es una propuesta "en pie de igualdad", "el Gobierno de Aragón realizará su propia propuesta". Ya anunció Lambán que podría presentar una alternativa cuando la Generalitat nombró, en solitario, a la exesquiadora Mònica Bosch coordinadora del proyecto, y retomó la designación Barcelona Pirineus 2030, cuestiones que llevaron al presidente de Aragón a dar la candidatura por dinamitada y a culpar de ello al "supremacismo independentista". La portavoz de ERC, Marta Vilalta, criticó ayer a la DGA por desmarcarse de acuerdos "que parecía que estaban cerrados" sobre los Juegos y abogó por que se garantice "la consulta para que la ciudadanía pueda decidir" sobre si se presenta, aun a sabiendas de que el COI recela de las consultas.

Se refirió Bosch al documento técnico, que deben ratificar los tres gobiernos. "Si es equilibrado o no, se ha llegado a un acuerdo, y cuando se llega a un pacto es claro que todos estábamos de acuerdo. La propuesta que tenemos es la más competitiva para poder presentarla al COI", aseguró, aunque la DGA aún no ha aceptado la propuesta.

Aseguró que no está decidido dónde se van a celebrar las ceremonias de inauguración y clausura y rebajó la importancia que tiene para ella el nombre de la candidatura. Aunque para Aragón es un tema clave, pues ha de reflejar que es un proyecto de Estado, impulsado por el COE, y que se desarrolla "en pie de igualdad".