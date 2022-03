Lambán mantiene que alguna fábrica de baterías se instalará en Aragón

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha afirmado este viernes que nunca ha generado expectativas añadidas sobre la fábrica de baterías de Volkswagen, que finalmente se instará en Sagunto (Valencia), y que mantiene que habrá unas cuantas opciones y alguna, al final, vendrá a Aragón.

Lambán se ha referido a esta fábrica de baterías en respuesta a una pregunta en el pleno de la portavoz del PP, Mar Vaquero, quien le ha acusado de no tener proyecto para la Comunidad, de no hacer nada para ayudar a los aragoneses a superar la grave crisis económica y social que sufren y de estar más preocupado "en llegar al final de la legislatura".

Así, ha reprochado al presidente que cada vez que hace un anuncio "fracasa", como esa planta de baterías o la firma del convenio de transición justa para Andorra y la llegada a la zona de cinco empresas que crearían entre 500 y 1.500 empleos, que se han quedado en "nada", y teme que pasará lo mismo con los 326 proyectos, con un impacto de 120.000 empleos y 19.000 millones de inversión, para optar a los fondos europeos, sobre los que hay "opacidad total".

Y también le ha acusado de "bajar los brazos" respecto de la candidatura olímpica conjunta con Cataluña, que puede quedar "en nada", y le ha recriminado que se haya tenido que devolver más de la mitad de los 141 millones recibidos del Gobierno central para los sectores más afectados por al covid-19.

Vaquero ha acusado además al Gobierno de Aragón de llevar a la hacienda pública a una "grave y dramática situación" y de no tener liquidez, con un remanente negativo de tesorería de 1.000 millones, de "someter" a comarcas y diputaciones para pagar ayudas a la hostelería, de "requisar" el importe que se transfiere a las comarcas y de tardar meses en pagar a los proveedores.

Lambán ha tachado la intervención de Vaquero de "sarta de desenfoques patológicos" y ha afirmado que el PP es incapaz de hacer otros diagnósticos que "tergiversaciones de la verdad absolutamente flagrantes".

En cuanto a la fábrica de baterías, ha asegurado que fue su Gobierno al que se le ocurrió que alguna de las que se instalen en España llegue a Aragón y que empezaron a trabajar en ello sin que el PP se enterara "de nada".

Lambán ha alabado la labor que ha hecho al respecto el equipo de Economía para tratar de captar este proyecto en una competición a la que optaban ocho comunidades, llegando a la fase fase final, y ha asegurado que Aragón llegó a un acuerdo con la empresa "dando satisfacción a todas y cada una de sus peticiones", pero al final irrumpió la Comunidad Valenciana, que "no estaba al principio dentro de las peticionarias" y "por causas que no me corresponde a mí desvelar -ha dicho- al final ha sido la agraciada con la decisión de Volkswagen".

En todo caso, ni su llegada habría "solucionado la vida para siempre" al sector de la automoción de Aragón, ni lo contrario "lo va a arruinar", porque su futuro sigue siendo "brillante", y se trabaja con él para que participe en el Perte de la automoción, con Stellantis y con el clúster, y será uno de los que "tire" de la economía y de los que liderará Aragón "en la España del futuro".

Y ante las acusaciones de Vaquero de que no tiene proyecto para Aragón, ha incidido en que desde 2015 su Gobierno ha revertido una situación "catastrófica" heredada del PP y le ha puesto como ejemplo la llegada de empresas desde Cataluña, 584 en los últimos seis años, o el impulso de 53 proyectos de interés autonómico anunciados por las empresas que crearán entre 16.000 y 18.000 empleos.