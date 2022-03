Los ERTE por la guerra de Ucrania afectan ya a 703 aragoneses

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por la invasión rusa de Ucrania afectan ya a 703 aragoneses, a los que habría que sumar otros 15 que han visto reducida su jornada. Hasta la fecha, según ha adelantado en las Cortes la consejera de Economía, Marta Gastón, se han tramitado cinco ERTE, todos en la provincia de Teruel, a consecuencia de la escalada bélica, y no se descarta que la cifra aumente en cuestión de día o semanas, ya que los efectos indirectos del conflicto están siendo "inmediatos".

En este sentido, ha avanzado que, una vez que se conozcan las medidas que anunciará el Gobierno de Pedro Sánchez el próximo día 29, el Ejecutivo autonómico activará el observatorio que ya analizó los efectos de la crisis de la covid-19 o la escalada soberanista en Cataluña para estudiar posibles medidas y el efecto del conflicto en la Comunidad.

En una comparecencia solicitada por Cs, la titular de Economía ha recalcado que las soluciones y las respuestas que se necesitan “trascienden” del Gobierno autonómico. “Pero eso no quiere decir que estemos parados”, ha subrayado, en referencia a las reuniones mantenidas con los agentes sociales. Gastón ha aludido a la subida de precios del aluminio, el acero o el paladio, “fundamentales para la industria del automóvil”. También ha recordado que Ucrania es “el principal proveedor de maíz y girasol, y el cuarto de trigo”.

El contexto actual está "marcado por la incertidumbre", ya que la onda expansiva afecta “a todos los sectores”. Esto hace que no haya certezas ni una hoja de ruta clara. Pese a todo, ha pedido a los ciudadanos que confíen “en los poderes públicos” y ha criticado la demagogia y a los “aprovechategui”.

Ha contestado así a Ciudadanos, que ha criticado que la factura de la guerra la estén pagando “quienes menos tienen”. "El Gobierno de Aragón solo se está preocupando de los grandes proyectos y las grandes inversiones. Aparte de ir a Dubai deben ir a un taller de coches de Las Fuentes o una peluquería de Monzón; empaparse de las preocupaciones de los negocios de la Comunidad", ha afirmado el Javier Martínez, quien también ha augurado que el impacto de la guerra va a ser "brutal" para Aragón, dado que el conflicto afectará de lleno a los sectores estratégicos sobre los que se mantiene la Comunidad: la automoción, la agroalimentación y la logística.

Por su parte, Javier Campoy, del PP, ha cargado contra la “incompetencia y la soberbia política” del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Ni siquiera saben copiar a quienes están tomando ya medidas en el resto de Europa. El sectarismo de la izquierda les impide bajar impuestos, aunque ello traiga un efecto inmediato: la ruina de los aragoneses y los españoles. En los últimos días han soltado perlas más propias de una barra de bar que de un Consejo de Ministros”, ha aseverado.

Por su parte, Marta Fernández, de Vox, ha alertado de que “son previsibles trimestres con crecimientos negativos de la economía”. “No nos gusta el escenario que viene. No es catastrofismo, es contar la realidad y no cuentos de Disney”, ha dicho. Por su parte, Álvaro Sanz, de IU, ha asegurado que la inflación “podría profundizar en las brechas de desigualdad que surgieron fruto de la covid”. “No sé si Europa va a estar a la altura para sacar el gas de la conformación del precio final de la energía. Los beneficios caídos del cielo o se acaban o se gravan. Tenemos que conjurarnos para que no sean los de siempre los que arrimen el hombro”, ha manifestado.