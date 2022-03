"Queremos que se retire el anteproyecto de Ley de Bienestar Animal"

"Los cazadores aragoneses y españoles solicitamos al Gobierno de España que retire el anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, un texto legislativo tan mal ideado, desarrollado y redactado que, de aprobarse en su literalidad, se volverá en contra de los animales a quienes dice que quiere proteger. Este es el motivo principal e inmediato de la manifestación convocada este domingo en Madrid, aunque también hay razones más profundas, como la defensa de la caza y el medio rural", señala Fernando Tello, expresidente de la Federación Aragonesa de Caza y consejero de Mutuasport, la compañía de seguros de los cazadores.

"No es que los cazadores -continúa explicando Tello- estemos en contra del bienestar animal. En absoluto. Todo lo contrario. Nos manifestamos en contra, insisto, de este concreto anteproyecto de ley. A los cazadores, en verdad, no nos gusta manifestarnos. Pero en esta ocasión nos han obligado. No nos ha quedado más remedio".

"En este sentido -prosigue Tello-, me gustaría realizar una distinción entre el PSOE de Aragón y el PSOE presidido por Pedro Sánchez. Como aragoneses, en nuestra Comunidad, no tenemos ningún problema con Javier Lambán. Al revés. Le estamos agradecidos. Recientemente, con la pandemia, por ejemplo, se consideró la caza actividad esencial. Pero otra cosa drásticamente contraria es el Gobierno de España, donde gobierna el partido socialista con Podemos".

Más información Planas dice que el Gobierno no está contra la caza ni intención de prohibirla porque es parte de la vida cotidiana

"Unidas Podemos es un partido posicionado en contra de la caza, urbanita, profundamente desconocedor del medio rural e irrespetuoso con ese mismo mundo. De alguna manera, pretende hacer de ese espacio un parque temático".

"También tenemos una enemiga en la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. No es que digamos nosotros que es nuestra adversaria, sino que lo ha proclamado ella misma. De ella y sus decisiones nos hemos ido librando como hemos podido, como sucedió con el episodio de la muerte de la osa Sarousse, en Valle de Bardají (Huesca), asunto en el que los tribunales dieron finalmente la razón a los cazadores. Pero este ministerio está en una campaña continua y obsesiva de falseamiento de los datos. Sirva como botón de muestra la pretensión de declarar la perdiz roja especie vulnerable".

"Pedimos, en fin, al Gobierno de España que, si no retira este anteproyecto de ley, deje fuera de su ámbito a los animales auxiliares de caza, perros, hurones o aves de cetrería, así como a las piezas de caza. La manifestación es en este sentido un aviso. Si fuerza el pulso, nos tendremos que ver dentro de dos años en las urnas, siendo los cazadores en nuestro país un colectivo de un millón de personas más su influencia de voto sobre su entorno próximo".

"Quiero agradecer por último el apoyo a esta manifestación de agricultores, ganaderos y otros colectivos, al tratarse de una convocatoria cuya iniciativa partió de los cazadores, sobre todo de las federaciones autonómicas de caza. Con ellos estaremos a la recíproca", dijo.