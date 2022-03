Luis Garicano: "Rusia es una gasolinera con misiles. Si se la cierras, no podrá importar"

Hace una semana estuvo en Leópolis con una delegación europea. ¿Con qué sensación volvió?

Positiva. El espíritu de los ucranianos está intacto, tienen ganas de pelear y muchísima confianza en la victoria.

¿Hay margen para imponer más sanciones a Rusia?

Entre economistas serios, no hay ninguno que diga que no es posible o muy caro. Parar el gas y el petróleo a Putin es perfectamente posible y necesario. Las sanciones son importantes, pero le mandamos mil millones al día. Rusia es una gasolinera con misiles nucleares. Si se la cierras, no podrá importar y eso es clave.

Lamenta la doble moral de condenar la guerra y financiarla con la compra de gas a Rusia ¿Cómo solucionaría la dependencia energética?

El problema es que los Verdes alemanes son los responsables de cerrar las nucleares y piensan que les va a tocar admitir, al acabar con el gas ruso, que hay que prolongar las nucleares. Eso es como reconocer que su mayor logro fue un error. Y necesitamos más terminales de gas licuado, interconexiones, ahorro e invertir en las renovables.

¿Esto es posible a corto plazo?

Sí. El coste está muy claro y la gente lo visualiza mucho. Como seguir pagando una guerra.

¿Hay riesgo de que se extienda el conflicto?

Siempre. Si esta guerra, en vez de dos meses, dura seis, un año o dos, el riesgo va aumentando. La capacidad de Putin de enviar sus exportaciones a China es cero, pero a lo mejor dentro de nueve meses, sí. Es ahora cuando hay que actuar, porque no sabemos qué siente Putin ante la posibilidad de ser el perdedor. Le está saliendo todo mal y tiene que encontrar una forma de escalar para salir.

¿Y se atreve a vaticinar cuánto se alargará esta crisis?

No, porque no sé cuánto durará la guerra. Está claro que tenemos otro choque de oferta, como con la covid, ahora de energía y materias primas, y la adicional del cierre de las ciudades chinas por la extensión de la pandemia. Cómo afecte a la economía mundial es bastante impredecible, hay máxima incertidumbre.

Las autonomías plantean reconducir el fondo de recuperación para paliar el impacto de la guerra. ¿Cómo habría que hacerlo?

Se lo planteé a la Comisión la semana pasada, porque se pensaron para una situación muy diferente. Lo ideal sería un nuevo fondo, pero si no lo hay, deberíamos flexibilizarlo para ayudar a los refugiados, acelerar la transición energética y amortiguar del impacto de los precios sobre los hogares.

Las finanzas públicas están tensionadas. ¿De dónde saldría el dinero para ese nuevo fondo?

Europa muy fácilmente podría acudir junta a los mercados de capitales. El problema es que a los países del norte les da miedo que el fondo de recuperación se convierta en algo perpetuo.

¿Qué margen tiene España con el déficit y la deuda disparada?

Estamos en una situación complicada porque, además, tenemos la inflación, diferencialmente, más alta y una dependencia del Banco Central Europeo, que compró los 159.000 millones de deuda que emitimos durante la covid y va a dejar de hacerlo.

¿La disciplina de la UE puede ahogar la recuperación española?

Va a ser muy flexible y tendrá más tolerancia, pero no los mercados. Eso habrá que verlo. Le diría que en esta legislatura Sánchez se ha librado de la disciplina fiscal, pero tendremos que salir a los mercados.

¿Llegaremos a sufrir un déficit de dos dígitos?

Tiene pinta de que vamos por ese camino, pero espero que no genere una espiral.

¿Hasta dónde puede llegar la pérdida de poder adquisitivo?

Un cinco por ciento. Y no tenemos que contrarrestar con subida de salarios la inflación provocada por la escasez real de productos. Provocaríamos una espiral. Va a haber menos petróleo, gas y alimentos disponibles y todo eso se va traducir en menor poder adquisitivo.

Volviendo a la política nacional, ¿la designación de Feijóo puede reconducir la relación con Cs?

Ha demostrado que es una persona dialogante y que quiere establecer una relación normal.

¿Y la marcha de Hervías con su plan de captación de liberales?

Me parece una buena señal. Había un comportamiento de ciertos personajes del PP bastante poco aceptable. O sea, que me alegro.

¿Cs tiene espacio en un panorama tan polarizado?

Lo sucedido en Castilla y León demuestra que es imprescindible para España. En un país en el que la izquierda mira a la extrema izquierda y la derecha a la extrema derecha no se pueden hacer reformas. Ni educativas, ni del sistema de pensiones ni de nada. Eso solo puede suceder si los dos miran al centro. Que en España pare esta dinámica de movimientos pendulares cada vez mayores depende de un partido fuerte de centro.

El problema es que los españoles no votan eso. Se han dado un batacazo en Castilla y León.

Lo dijo Inés Arrimadas y lo decimos todos. Cometimos un error muy grave, nos dieron una oportunidad para gobernar, no lo aprovechamos y los electores se enfadaron. Nos lo han hecho pagar muy caro.

¿Y se equivocaron al pactar en todas las instituciones con el PP?

En esos meses cometimos un grave error y los electores tendrán que decidir si debe ser imperdonable. Pero creo que en algún momento habrá que buscar la concordia y el acuerdo amplio.

Se han quedado con un solo diputado en Castilla y León. ¿Aún cree que la deriva se puede corregir?

Nuestra obligación es presentar una oferta atractiva, con ilusión y políticas potentes.

¿Por qué no cabe una coalición PP-PSOE para no depender de independentistas o extremistas?

Eso es lo que le diría a los españoles. En Europa, la coalición que apoya a Vor der Leyen (presidenta de la Comisión Europea) está formada por socialistas, liberales y populares. No se aprueba nada sin las tres fuerzas políticas. Estamos todo el día pactando y esa cultura no la tenemos en España.