Concentración de Tradime para reclamar la rebaja del Impuesto de Hidrocarburos

"La rebaja del impuesto de hidrocarburos es la única salvación que tenemos en este momento de crisis coyuntural" con el desgraciado problema de la guerra de Ucrania". Lo acaba de decir José Antonio Moliner, presidente de Tradime, en la concentración de protesta convocada ante la Delegación del Gobierno en Aragón. "No podemos seguir trabajando con estos precios del combustible. No podemos trasladar esos precios a la facturación y entonces no es que queramos parar, sino que nos obligan a parar porque no podemos trabajar a estos precios", ha dicho, rodeado de cientos de transportistas y antes de la lectura del manifiesto.

Moliner ha reconocido que es difícil calcular el seguimiento que está teniendo el paro. "No podemos ir uno por uno. No son nuestros empleados, sino nuestros empresarios. Se ve bastante gente en la concentración. También somos 700 socios. No somos 5.000", ha precisado y "creemos que están involucrados todos de una manera u otra". También, ha criticado "presiones por parte de los cargadores" y "cada empresa tiene sus problemas y hay que comprenderlos todos". Sobre cuánto mantendrán los paros, ha dicho que no lo sabe. "Es indefinido. Nuestro deseo es que haya una solución esta tarde. Es nuestro deseo. Por eso estamos aquí para que sea pronta la solución y podamos volver a nuestro trabajo que es lo único que queremos en realidad", ha señalado el presidente de Tradime.

Preguntado porque los grandes transportistas no están secundando este paro, Moliner ha contestado que "porque la mayoría del transporte la realizamos los pequeños y el costo real del transporte es el combustible: el almacenaje da a ganar dinero, la carga y descarga da a ganar dinero, pero el transporte como se puede comprobar no da dinero". Ellos tienen una parte de flota y se deben a unos clientes que tienen unas penalizaciones, ha explicado. "Con su parte de flota harán lo que puedan hacer, pero no pueden parar. De hecho hemos visto las no huelgas del Comité Nacional del Transporte que no sé pero iremos ya por la veinte o la 30. Entonces en ningún momento han llegado a parar porque no pueden parar. Nosotros tampoco es que podamos parar pero es que no podemos seguir".

"Los ánimos de la gente están de que así no pueden seguir. Quieren una solución y sin solución no pueden seguir. Aquí necesitamos que haya una solución ya y se puede hacer", ha señalado. "Para el impuesto de hidrocarburos no hay que ir a Bruselas, para el IVA sí, y el IVA a nosotros al ser un impuesto soportado no nos hace absolutamente nada. Tiene que ser el impuesto de hidrocarburos. Y hemos demostrado que somos iguales de esenciales que los pescadores y los agricultores y en este momento puntual necesitamos que el Gobierno nos ayude", ha insistido.