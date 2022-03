Aragón ingresa alrededor de un millón de euros cada día por los hidrocarburos

El impacto de la invasión rusa en Ucrania ha llegado desde hace varias semanas a las gasolineras de Aragón. Llenar el depósito cada día es más caro, en una escalada de precios que parece no tener fin. Buena parte de lo que se paga en las estaciones de servicio (entre un 40% y un 50%) corresponde a los impuestos que recauda el Estado, pero que –en parte– luego llegan a las comunidades autónomas.

En concreto, las arcas autonómicas terminan recibiendo el 58% de lo que se recauda por el tipo general del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos y el cien por cien por su tipo especial. El primero está fijado entre los 0,307 y los 0,433 por litro, dependiendo del tipo de gasolina; el segundo está en los 0,072 euros por litro. Al ser una cantidad que se establece por litro vendido, la Comunidad no aumentará su recaudación durante la escalada de precios. Más bien al contrario, fuentes de la consejería de Hacienda estiman que podría bajar, ya que lo previsible es que se reduzcan las ventas.

En Aragón, este impuesto supone alrededor de un millón de euros al día. En 2018, llegaron por esta vía 288 millones de euros, que aumentaron a 341 en 2019 y a 350 en 2020 -las cifras de 2021 aún no están cerradas-.

Donde sí podría aumentar la recaudación es en el IVA. A la gasolina le corresponde actualmente el 21%, y al aplicarse sobre el precio final, la recaudación sí que podría aumentar. Por lo tanto, lo hará también la parte que posteriormente llega a Aragón, según las citadas fuentes, aunque en una cantidad que aún no se ha estimado. No obstante, no se descarta que en los próximos días el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe una rebaja de impuestos para frenar el daño que el precio de la gasolina está causando al bolsillo de los profesionales y de los ciudadanos en general. Para ello, podría rebajar el tipo de IVA para dejarlo en el 10%, o bien reducir el citado Impuesto Especial de Hidrocarburos.

Francia ya ha afrontado esta rebaja impositiva, después de que el primer ministro Jean Castex anunciara una reducción del el precio de los combustibles de 15 céntimos por litro, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril y se mantendrá durante los próximos cuatro meses. En este caso, no se trata de una bajada de impuestos, ya que se trata de un dinero que pagará el Estado y que se reembolsará después a los distribuidores encargados de aplicar la norma.

Actualmente, en España los impuestos suponen en torno al 47% de lo que se paga por la gasolina, y el 43% de lo que cuesta el gasóleo, aunque la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio eleva este porcentaje hasta el 50%. Según sus cifras, en torno al 45% del precio corresponde al coste del producto (que depende de la venta de combustibles) y poco más del 5%, a los gastos de transporte, gastos generales, salarios y beneficios de las estaciones.