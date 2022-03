Los pequeños transportistas aragoneses se suman al paro por el alza de los carburantes

Fue tajante el pasado miércoles José Antonio Moliner, presidente de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime) al asegurar que esta organización, que integra a 700 socios y 2.000 camiones en su mayoría autónomos y pequeñas empresas, no iba a secundar el paro indefinido convocado para mañana para protestar por el alza de los carburantes. "Por supuesto que no vamos a secundar la huelga, ni nosotros ni ninguna asociación nacional del transporte en España está incluida en la plataforma que la convoca", señalaba Moliner tras mantener una reunión con el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón.

La situación ha cambiado, sin embargo, radicalmente. La asamblea extraordinaria reunida este sábado -a la que fueron convocados los socios el día anterior- decidió por mayoría iniciar un paro indefinido a partir de las 00.00 de este lunes, coincidiendo en fecha y hora con el organizado por la plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancías por carretera nacional e internacional. La protesta se mantendrá, según fuentes de Tradime, hasta que el Gobierno presente un plan de actuación que haga frente al impacto económico que está suponiendo la subida del precio del combustible.

Estas mismas fuentes reconocieron que aunque la decisión -sobre la que no se manifestaron los máximos responsables de la asociación empresarial- se ha tomado por mayoría no cuenta con todo el respaldo de los socios de los socios, algunos de los cuales consideran "errónea" por lo que aunque la organización se suma como tal al paro posiblemente no lo harán todos los empresarios asociados a la misma.

El presidente de Tradime advirtió tras su reunión con Soro que el sector del transporte de mercancías por carretera está viviendo un "momento crítico", porque "ya resulta inasumible" el coste del gasóleo, materia prima imprescindible para realizar su actividad, se ha encarecido un 50%. "Si no se toman medidas, la única solución que tienen la empresas es parar los vehículos porque los empresarios no pueden trabajar solo para pagar", señalaba entonces Moliner, que aseguraba que no con ello no se refería a ir a la huelga sino a cesar la actividad.

Entre las medidas más urgentes que exige Tradime al Gobierno es la eliminación temporal o coyuntural del Impuestos Especial de Hidrocarburos, esto es, los 33 céntimos con los que se grava cada litro de combustible.

Quienes siguen sin sumarse a este paro son las más de 5.000 grandes empresas del sector que están integradas en la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Zaragoza (Fetraz), según confirmó este sábado su secretario, Fernando Viñas.