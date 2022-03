Las víctimas del atentado del 11-M reclaman que se siga investigando y no prescriba el delito

Este viernes se cumplen 18 años del atentado del 11M en Madrid, que provocó 191 muertos y más de 2.000 heridos, cometido por una célula yihadista de Al Qaeda. Hubo tres víctimas aragonesas: María Luisa Polo Remartínez, una mujer de 50 años de Ateca; Óscar Abril, un joven de 19 años, de Alfambra; y el comandante Miguel Sierra.

Dori Majali, presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 M, que acumula a más de 700 miembros, destaca que “faltan autores” del atentado por juzgar, “tal como dice la sentencia de la Audiencia Nacional”, y también apunta la ausencia de “los que aportaron los medios económicos”. “Damos crédito a lo que dicen en el fallo con un atentado yihadista, pero entendemos que en la investigación hubo cuestiones que se podían haber hecho muchísimo mejor y dejaron bastantes lagunas”, sostiene Majali.

Lla presidenta de la Asociación de ayuda a las Víctimas del 11 M asume que 'esos vacíos' obedecen también a la forma de organizarse estas células de al Qaeda, lo que ha dejado “bastante lío” sobre la investigación y la coordinación de los terroristas. Tienen claro que no participó la banda terrorista ETA en este atentado, si bien la sentencia llega a determinar que algunos de los autores “están sin determinar” y les lleva a pensar sobre “qué se podrá averiguar en el futuro”.

A falta de dos años para que el delito prescriba, Dori Majali señala que “judicialmente no se morirá si los políticos o la Fiscalía defienden algún movimiento para que no prescriba, porque es imposible que se modifique la ley penal. Si hoy se cometiera el 11M no prescribiría porque la ley se modificó después, pero ahora solo hace falta que la Fiscalía o los políticos no dejen que se muera el caso”, agrega.

Sobre la investigación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, a las víctimas no les consta que se vaya a ampliar y creen que ya se ha cerrado. Aun así, tuvieron una reunión en la Fiscalía General del Estado donde les informaron de que aún hay alguna causa abierta pendiente en la Audiencia Nacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta semana que se va a crear un Centro de Memoria de las Víctimas de Terrorismo en Madrid, como el que se abrió en Vitoria (más centrado en ETA), y se basará en el yihadismo.

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 M ha realizado este viernes por la mañana un acto de recuerdo en Madrid que ha tenido como marco la estación de Atocha con cientos de personas que han participado en una ofrenda floral. Asimismo, se va a celebrar un musical en La Cubierta de Leganés, que recordará a Ignacio Echevarría, “el héroe del monopatín” de los atentados de Londres, que forma parte de la asociación. También se van a estrenar dos series que se realizarán en Netflix y Prime Video.