"Tenemos ya material humanitario para enviar tres tráilers; la respuesta ha superado nuestras previsiones"

"Por otras campañas solidarias que hemos hecho, sabíamos que la gente iba a ayudar porque la sociedad aragonesa se vuelca siempre con este tipo de causas pero la respuesta esta vez ha superado todas nuestras previsiones". Son palabras de Alberto Callizo, director comercial de la empresa aragonesa Transportes Callizo, que ha puesto a disposición su flota de camiones de manera totalmente desinteresada para hacer llegar material humanitario a los refugiados ucranianos que han escapado de la guerra.

Una semana después de haber lanzado un llamamiento para recoger donaciones de alimentos no perecederos (conservas, arroz, pasta, leche en polvo...), productos de higiene personal (pañales, higiene femenina...) y mantas y ropa de abrigo, la empresa ha recogido ya más de 40 palets en sus delegaciones de Huesca (Plataforma Logística Plhus y calle Gibraltar, 45), Zaragoza (Calle A n1 1-5 de la Ciudad del Transporte) y Teruel (Plataforma Logística Platea).

En estos días han contactados con ellos otras empresas que están impulsando sus propias campañas de recogida, muchos particulares y también asociaciones de ucranianos de Jaca y Teruel. También la compañía Orache de Sabiñánigo ha donado palets enteros de su producto desinfectante o el propio acuartelamiento de San Gregorio de Zaragoza ha ofrecido un cargamento de mantas, ropas y otros enseres.

Ya han comenzado el envío del material más urgente a Barcelona para desde allí, a través de la empresa alemana con la que colaboran para los envíos a Polonia, lo traslade a la Lublin, cerca ya de la frontera con Ucrania "pagándole nosotros los costes del transporte", explica Alberto Callizo. Además, tienen material suficiente para mandar la próxima semana tres tráilers propios "aunque cada día van cambiando las previsiones porque no paran de llamar clientes que preguntan hasta cuándo vamos a seguir recogiendo".

De hecho, están viendo que el aluvión de donaciones está siendo tal que se plantean alargar la campaña en el tiempo. "Ojalá se acabara la guerra pronto y no fuera necesario, pero por desgracia eso no parece posible ahora mismo, así que si tenemos que estar un mes más, lo haremos y siempre en colaboración con las autoridades en destino para no colapsar los puntos logísticos de Polonia", subraya el director comercial.

Calculan que cada viaje de camión va a suponer para la empresa un coste de entre 6.000 y 7.000 euros entre los gastos de la gasolina para cubrir los 5.600 kilómetros de distancia entre la ida y la vuelta, peajes, manutención del conductor, salario, mantenimiento del vehículo...

Tumasa cede una furgoneta para recoger a refugiados y enviar material

La empresa oscense Tumasa también se ha volcado con la iniciativa solidaria de dos oscenses, Ramón y Ramiro, para viajar hasta Cracovia (Polonia) a recoger a siete refugiados ucranianos, en colaboración con la Asociación por la Infancia, la Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón (AURA) y Cruz Roja. Para ello, les ha cedido una furgoneta que iba a partir esta madrugada para recorrer más de 6.000 kilómetros en menos de cinco días. Además, el vehículo va repleto de donativos de los trabajadores de Tumasa: ropa de abrigo para todas las edades, alimentos no perecederos y medicamentos comida, ropa y medicamentos.

“Nos ha sorprendido mucho la acogida que ha tenido nuestra propuesta, tanto por Tumasa como por otras muchas personas y empresas, que han donado entre todos más de 4.000 euros para la causa, además de los donativos materiales que tanta falta hacen”, agradecen los promotores, quienes aseguran que "no podíamos pararnos de brazos cruzados ante esta situación y nos decidimos a llevar a cabo lo mismo que están haciendo en otros muchos puntos de Europa: ir a buscar refugiados ucranianos ya y no esperar más".