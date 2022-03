El Gobierno de Aragón destinará 40 millones de euros a subir el salario de sus 58.700 funcionarios un 2%

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la subida salarial del 2% para todos los empleados públicos de la Comunidad Autónoma, altos cargos incluidos. La medida está recogida en la Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2022 y se ajusta a las previsiones que en este sentido se contemplan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en las que se especifica que las retribuciones del personal del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2% con respecto al ejercicio anterior.

El coste del aumento, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero, tendrá un coste de 40 millones de euros y se beneficiarán de él 58.700 empleados públicos.

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha recordado que esta medida se aprobó cuando el escenario inflacionista no presentaba esta "tensión al alcista" actual. "La inflación se ha elevado a niveles que no veíamos desde los años 80 tanto por el precio de la energía como por las tensiones geopolíticas de esta injusta invasión rusa", ha reconocido, y también ha señalado que afecta a todos las comunidades. "Las administraciones debemos tratar de que la pérdida de poder adquisitivo por los trabajadores sea la menor posible, aunque siempre, como no puede ser de otra manera, salvaguardando la hacienda pública de esas tensiones que puedan ser perjudiciales", ha indicado.