Terapia psicológica ‘online’ para tratar la depresión leve en los centros de salud

El Grupo Aragonés de Investigación en Atención Primria (GAIAP) del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) participa en un proyecto para evaluar la implementación de un programa de terapia psicológica ‘online’ para el tratamiento de la depresión leve en Atención Primaria, que persigue enseñar a los pacientes a gestionar sus emociones. Financiado por el Instituto de Salud Carlos III, se aplicará en seis centros de salud de Aragón, Andalucía y Baleares, con un alcance total de más de 600 pacientes.

El objetivo principal del proyecto es evaluar si es factible impulsar desde los centros de salud una intervención psicológica a través de las nuevas tecnologías en el tratamiento de la depresión leve y moderada. Actualmente se están seleccionando los ambulatorios en los que se implementará. El problema reside en que dispensar los tratamientos de manera presencial es excesivamente costoso, lo que provoca que más del 50% de las personas con depresión no recibe tratamiento.

Se trata de un programa interactivo y multimedia que incluye nueve módulos terapéuticos, con una duración de entre ocho y diez semanas. Al ofrecerse por internet, presenta la ventaja para el paciente de poder descargarse los contenidos y registros que va realizando. Cuenta con herramientas como un diario de actividad, donde la persona registra su estado de ánimo, las actividades que hace y su satisfacción con las mismas; un calendario, para que el paciente pueda llevar un control sobre el contenido del programa y qué tareas ha realizado o no, y la opción ‘¿Cómo estoy?’, que le permite ver su evolución a lo largo del proceso por medio de gráficos sobre el nivel de actividad, tristeza y emociones positivas.

Se estima que en España los trastornos depresivos tienen una prevalencia vital del 10,5%. En Atención Primaria esta cifra se sitúa entre el 13,9% y el 29%, convirtiéndose en el trastorno mental más común. Distintos estudios prevén que en 2030 será la principal causa de discapacidad por una enfermedad. Por su parte, en España se calcula que el coste anual de esta patología ronda los 5.348 millones de euros (4.000 millones son costes directos sanitarios y más de 1.300, indirectos).

Javier García Campayo, médico psiquiatra del Hospital Miguel Servet, es el investigador principal del proyecto y pertenece al Grupo Aragonés de Investigación en Atención Primaria del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Tal y como explica, gracias a la psicoterapia ‘online’ se hará una intervención de ‘mindfulness’ y ofrece la ventaja de que el paciente no tendrá problemas de horarios ni de distancias para realizarlo. "Está pensado -indica- para casos de depresión leve o moderada". El porcentaje de pacientes con depresión que son derivados a Salud Mental ronda el 10%, mientras que el 90% restante se trata en Atención Primaria: "Y derivando solo el 10%, los servicios de Salud Mental están ya saturados". De esta manera, este tipo de programas por ordenador "en otros países se ha demostrado que es una herramienta muy útil". "Alrededor del 20% de la población va a tener depresión alguna vez a lo largo de su vida y no hay forma de que el sistema sanitario pueda absorber eso. Si son casos leves -señala-, muchas veces no hace falta tratamiento farmacológico, el apoyo psicológico puede ser suficiente".